Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 24 lutego - 2 marca 2025. Wśród premier Dalah: Śmierć i kwiaty oraz Miasto demonów

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 24 lutego - 2 marca 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Dalah: Śmierć i kwiaty, Miasto demonów, Toksyczne miasto, Awans społeczny oraz Cmentarzysko.

Toksyczne miasto (Toxic Town) - Miniserial

Serial oparty na faktach opowiada o skandalicznym przypadku skażenia toksycznymi odpadami w Corby, w East Midlands (Anglia). Gdy coraz więcej noworodków rodzi się z wadami wrodzonymi, trzy matki decydują się na walkę o sprawiedliwość. Przez lata ich dzieci były ofiarami zaniedbań, a ilość przypadków deformacji kończyn górnych wśród urodzonych tam niemowląt było trzykrotnie wyższe niż przeciętnie. Występują: Aimee Lou Wood, Rory Kinnear, Robert Carlyle, Jodie Whittaker, Claudia Jessie

Aimee Lou Wood, Rory Kinnear, Robert Carlyle, Jodie Whittaker, Claudia Jessie Światowa data premiery: 27 lutego 2025 roku

27 lutego 2025 roku Na Netflix od: 27 lutego 2025 roku

27 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Toxic Town

Toxic Town Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Cmentarzysko (Graveyard) - Sezon 2

Cmentarzysko to mroczny, wciągający thriller kryminalny, który odsłania brutalną prawdę o przemocy wobec kobiet i nierozwiązanych sprawach, które zbyt często pozostają w cieniu. Komisarz Önem, doświadczona i bezkompromisowa śledcza, kieruje specjalną jednostką zajmującą się zbrodniami, które inni woleliby przemilczeć. Każda sprawa to walka nie tylko z bezwzględnymi przestępcami, ale także z systemem pełnym uprzedzeń. Występują: Birce Akalay, Olgun Toker, Sehsuvar Aktas, Berna Öztürk, Hakan Meriçliler

Birce Akalay, Olgun Toker, Sehsuvar Aktas, Berna Öztürk, Hakan Meriçliler Światowa data premiery: 17 czerwca 2022 roku

17 czerwca 2022 roku Na Netflix od: 27 lutego 2025 roku

27 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Mezarlik

Mezarlik Gatunek: Dramat, Kryminalny, Thriller

Dramat, Kryminalny, Thriller Kraj produkcji: Turcja

Turcja Ocena na portalu IMDb: 7,7/10 (3,5 tys. ocen)

7,7/10 (3,5 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Dalah: Śmierć i kwiaty (Dalah: Death and the Flowers) - Sezon 1

Kiedy jeden z klientów kwiaciarni ginie tuż przed własnym ślubem, jego florystka postanawia odkryć prawdę. Wkraczając w świat elit, natrafia na sieć intryg, skandali i sekretów, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Jednak im bliżej jest rozwiązania zagadki, tym bardziej musi uważać, by jej własne tajemnice nie wyszły na jaw. Występują: Urassaya Sperbund, Chayanit Chansangavej, Yvan du Champ de la Bataille

Urassaya Sperbund, Chayanit Chansangavej, Yvan du Champ de la Bataille Światowa data premiery: 27 lutego 2025 roku

27 lutego 2025 roku Na Netflix od: 27 lutego 2025 roku

27 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Dala Bupha Khattakam

Dala Bupha Khattakam Gatunek: Dramat, Kryminalny, Thriller

Dramat, Kryminalny, Thriller Kraj produkcji: Tajlandia

Tajlandia Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Miasto demonów (Demon City)

Niesłusznie oskarżony o brutalne zamordowanie swojej rodziny i skazany na pewną śmierć, były płatny zabójca powraca z jedynym celem – zemstą. Miasto, które niegdyś znał, zostało opanowane przez zamaskowane „demony” siejące chaos i terror. Teraz to on stanie się ich największym koszmarem. Mroczny thriller pełen akcji, tajemnicy i bezlitosnej vendetty – gdy nie masz już nic do stracenia, strach przestaje istnieć. Występują: Tôma Ikuta, Masahiro Higashide, Miou Tanaka, Ami Tôma, Tarô Suruga

Tôma Ikuta, Masahiro Higashide, Miou Tanaka, Ami Tôma, Tarô Suruga Światowa data premiery: 27 lutego 2025 roku

27 lutego 2025 roku Na Netflix od: 27 lutego 2025 roku

27 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Oni Goroshi

Oni Goroshi Gatunek: Thriller, Akcja, Fantasy

Thriller, Akcja, Fantasy Kraj produkcji: Japonia

Japonia Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Awans społeczny (Sosyal Climbers)

Zadłużona po uszy para, oszukana i pozostawiona na skraju bankructwa, postanawia odwrócić los na swoją korzyść. Tworząc fałszywe tożsamości, wchodząc w świat finansów i wszelkiego luksusu, próbują dobrać się do fortun bogaczy i zdobyć miejsce w elicie społeczeństwa. Błyskotliwa intryga, gra pozorów i ryzykowna rozgrywka – czy uda im się oszukać tych, którzy całe życie oszukują innych? Występują: Maris Racal, Anthony Jennings, Ricky Davao, Carmi Martin, Bart Guingona

Maris Racal, Anthony Jennings, Ricky Davao, Carmi Martin, Bart Guingona Światowa data premiery: 27 lutego 2025 roku

27 lutego 2025 roku Na Netflix od: 27 lutego 2025 roku

27 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Sosyal Climbers

Sosyal Climbers Gatunek: Komedia, Romans

Komedia, Romans Kraj produkcji: Filipiny

Filipiny Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

