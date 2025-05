Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 19 - 25 maja 2025. Wśród premier Prawdziwi mężczyźni oraz Big Mouth

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 19 - 25 maja 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Prawdziwi mężczyźni, Newly Rich, Newly Poor, Ja nie zapomnę, Nasz nieznany Seul oraz Big Mouth.

Prawdziwi mężczyźni (Real Men) - Sezon 1

Opis: Czwórka włoskich przyjaciół w średnim wieku mierzy się z wyzwaniami współczesnych związków, pracy i randkowania. W świecie, gdzie role płciowe dynamicznie się zmieniają, mężczyźni coraz częściej czują się zagubieni. Z humorem i dystansem przyjaciele stawiają czoła stereotypom oraz tzw. toksycznej męskości.

Światowa data premiery: 21 maja 2025 roku

Na Netflix od: 21 maja 2025 roku

Tytuł oryginalny: Maschi veri

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: Włochy

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Newly Rich, Newly Poor - Sezon 1

Opis: W San Francisco pielęgniarka przez pomyłkę podmienia dwóch noworodków. Lata później prawda wychodzi na jaw, jeden traci majątek, drugi zyskuje prestiż. Wstrząsające odkrycie wywraca ich światy do góry nogami. Między mężczyznami rodzi się zaciekła rywalizacja, która wpływa na ich bliskich. Nowe relacje, konflikty i uczucia splatają się w opowieść o tożsamości i drugim życiu.

Światowa data premiery: 21 maja 2025 roku

Na Netflix od: 21 maja 2025 roku

Tytuł oryginalny: Nuevo Rico, Nuevo Pobre

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: Kolumbia

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Big Mouth - Sezon 8

Opis: Big Mouth to kontrowersyjna, bezkompromisowa komedia dla dorosłych. Blaski i koszmary dojrzewania wywracają życie nastoletnich przyjaciół do góry nogami. Hormony, wstyd i pierwsze fascynacje mieszają się z brutalną szczerością dorastania. Serial bez ogródek ukazuje absurdy okresu dojrzewania i wewnętrzne zmagania młodzieży. Z humorem i dystansem obnaża emocjonalny chaos dorastających bohaterów.

Światowa data premiery: 29 września 2017 roku

Na Netflix od: 23 maja 2025 roku

Tytuł oryginalny: Big Mouth

Gatunek: Animacja, Komedia, Satyra, Sitcom

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,8/10 (93 tys. ocen)

Ocena na portalu Filmweb: 7,4/10 (34 tys. ocen)

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 94% / 73%

Ja nie zapomnę (Forget You Not) - Sezon 1

Opis: Ambitna stand-uperka Cheng Le-le próbuje odnaleźć siebie między marzeniami a codziennością. Pracuje w sklepie, mierzy się z kryzysem małżeńskim i trudną relacją z ojcem. Humor staje się jej tarczą i sposobem na przetrwanie w życiu pełnym napięć. Codzienność testuje jej siłę, cierpliwość i poczucie własnej wartości. Choć zmaga się z przeciwnościami, nie traci pasji ani odwagi do walki w życiu.

Światowa data premiery: 23 maja 2025 roku

Na Netflix od: 23 maja 2025 roku

Tytuł oryginalny: Wàngle wô jìdé

Gatunek: Dramat, Komedia

Kraj produkcji: Tajwan

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Nasz nieznany Seul (Our Unwritten Seoul) - Sezon 1

Opis: Bliźniaczki podobne do siebie tylko z wyglądu prowadzą zupełnie różne życia. Jedna to swobodna dusza, była sportsmenka, a druga to perfekcjonistka z korporacji. Zmagając się z osobistymi problemami, decydują się zamienić tożsamościami. Ta decyzja wywraca ich codzienność do góry nogami i wystawia więź siostrzaną na próbę. W nowych rolach odkrywają nieznane dotąd pragnienia i ukryte słabości.

Światowa data premiery: 24 maja 2025 roku

Na Netflix od: 24 maja 2025 roku

Tytuł oryginalny: Our Unwritten Seoul

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Korea Południowa

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Netflix