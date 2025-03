Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 17 - 23 marca 2025. Wśród premier Wysokie fale, Mała Syberia, Trzy objawienia oraz Go!

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 17 - 23 marca 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Tornado: Miasto w pułapce, Wysokie fale, Mała Syberia, Trzy objawienia oraz Go!

Tornado: Miasto w pułapce (The Twister: Caught in the Storm)

Opis: W maju 2011 roku gigantyczne tornado uderzyło w Joplin w stanie Missouri. W dzień zakończenia szkoły. Gdy absolwenci rocznika 2011 odbierają swoje dyplomy, ich rodzinne miasto zostaje nawiedzone przez rzadkie tornado kategorii EF-5. Przekonani, że to może być koniec świata, grupa nastolatków trafia w sam środek burzy. Dzięki autentycznym nagraniom ten dokument przenosi widzów w sam środek żywiołu.

Występują: Brak informacji

Światowa data premiery: 19 marca 2025 roku

Na Netflix od: 19 marca 2025 roku

Tytuł oryginalny: The Twister: Caught in the Storm

Gatunek: Dokumentalny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Go! - Sezon 1

Opis: Młody biegacz otrzymuje sportowe stypendium i drugą szansę na lepsze życie. Aby przezwyciężyć traumy z przeszłości, rozpoczyna naukę w prestiżowej szkole w Johannesburgu. Czy jednak zdoła dogonić swoje marzenia, nie potykając się o kłamstwa?

Występują: Thandolwethu Zondi, Wonder Ndlovu, Shalate Sekhabi

Światowa data premiery: 21 marca 2025 roku

Na Netflix od: 21 marca 2025 roku

Tytuł oryginalny: Go!

Gatunek: Dramat, Sport

Kraj produkcji: Włochy

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Wysokie fale (High Tides) - Sezon 2

Opis: Podczas intensywnego lata na belgijskim wybrzeżu grupa uprzywilejowanych nastolatków odkrywa uroki dorosłości, mierząc się z oczekiwaniami społeczeństwa i własnymi pragnieniami. Spędzając wakacje nad morzem, szukają przyjaźni, miłości, a przede wszystkim – samych siebie.

Występują: Pommelien Thijs, Willem De Schryver, Eliyha Altena, Manouk Pluis

Światowa data premiery: 30 czerwca 2023 roku

Na Netflix od: 21 marca 2025 roku

Tytuł oryginalny: Knokke Off

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Belgia

Ocena na portalu IMDb: 7,3/10 (4,2 tys. ocen)

Ocena na portalu Filmweb: 6,6/10 (1 tys. ocen)

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 80%

Mała Syberia (Little Siberia)

Opis: Kiedy na fińską wioskę Hurmevaara spada meteoryt, mieszkańcy wpadają w gorączkę zysku, a pastor Joel zostaje wyznaczony do jego ochrony. Wraz z rosnącym chaosem zmaga się nie tylko z przestępcami, ale i własnym kryzysem wiary. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy jego żona ogłasza ciążę – choć Joel, z powodu wojennych obrażeń, nie może mieć dzieci…

Występują: Rune Temte, Tommi Korpela, Martti Suosalo, Malla Malmivaara

Światowa data premiery: 21 marca 2025 roku

Na Netflix od: 21 marca 2025 roku

Tytuł oryginalny: Pikku-Siperia

Gatunek: Komedia, Thriller

Kraj produkcji: Finlandia

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Trzy objawienia (Revelations)

Opis: Pastor przekonany o boskiej misji wymierzenia sprawiedliwości i detektyw dręczony wizjami zmarłej siostry łączą siły, by odnaleźć zaginioną osobę. W pogoni za prawdą obaj muszą zmierzyć się nie tylko ze sprawcą, ale i własnymi demonami.

Występują: Ryu Jun-yeol, Shin Hyeon-bin, Shin Min-jae

Światowa data premiery: 21 marca 2025 roku

Na Netflix od: 21 marca 2025 roku

Tytuł oryginalny: Gyesirok

Gatunek: Dramat, Thriller, Kryminalny

Kraj produkcji: Korea Południowa

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Netflix