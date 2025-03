Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 10 - 16 marca 2025. Wśród premier Witajcie w rodzinie, Dojrzewanie i The Electric State

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 10 - 16 marca 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Witajcie w rodzinie, Dojrzewanie, The Electric State oraz Everybody’s Live with John Mulaney.

Witajcie w rodzinie (Welcome to the Family) - Sezon 1

Opis: Cristina i Luciana, dwie ekscentryczne samotne matki, mają dość niesprawiedliwości losu. Gdy Gonzalo, despotyczny ojciec Cristiny i jednocześnie mąż Luciany, nagle umiera na ich oczach podczas kłótni, kobiety muszą odłożyć na bok wzajemne animozje i połączyć siły. Ich celem jest ukrycie ciała i sfałszowanie testamentu – wszystko to bez wzbudzania podejrzeń wścibskiej sąsiadki, zakochanego policjanta i nieobliczalnego trenera futbolu.

Cristina i Luciana, dwie ekscentryczne samotne matki, mają dość niesprawiedliwości losu. Gdy Gonzalo, despotyczny ojciec Cristiny i jednocześnie mąż Luciany, nagle umiera na ich oczach podczas kłótni, kobiety muszą odłożyć na bok wzajemne animozje i połączyć siły. Ich celem jest ukrycie ciała i sfałszowanie testamentu – wszystko to bez wzbudzania podejrzeń wścibskiej sąsiadki, zakochanego policjanta i nieobliczalnego trenera futbolu. Występują: Daniela Sánchez Reza, Marimar Vega, Erick Elias, Erika Buenfil

Daniela Sánchez Reza, Marimar Vega, Erick Elias, Erika Buenfil Światowa data premiery: 12 marca 2025 roku

12 marca 2025 roku Na Netflix od: 12 marca 2025 roku

12 marca 2025 roku Tytuł oryginalny: Bienvenidos a la familia

Bienvenidos a la familia Gatunek: Komedia, Kryminalny

Komedia, Kryminalny Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Everybody's Live with John Mulaney - Sezon 1

Opis: John Mulaney zaprasza widzów na pierwszy w historii talk-show, w którym przeprowadza rozmowy z celebrytami. Brzmi znajomo? Oczywiście! Ale czy w rękach błyskotliwego komika taki format może nabrać zupełnie nowego wymiaru? Cotygodniowe transmisje na żywo zapowiadają się jako mieszanka błyskotliwego humoru, nieprzewidywalnych sytuacji i rozmów, jakich nikt się nie spodziewa.

John Mulaney zaprasza widzów na pierwszy w historii talk-show, w którym przeprowadza rozmowy z celebrytami. Brzmi znajomo? Oczywiście! Ale czy w rękach błyskotliwego komika taki format może nabrać zupełnie nowego wymiaru? Cotygodniowe transmisje na żywo zapowiadają się jako mieszanka błyskotliwego humoru, nieprzewidywalnych sytuacji i rozmów, jakich nikt się nie spodziewa. Występują: John Mulaney, Richard Kind

John Mulaney, Richard Kind Światowa data premiery: 12 marca 2025 roku

12 marca 2025 roku Na Netflix od: 12 marca 2025 roku

12 marca 2025 roku Tytuł oryginalny: Everybody's Live with John Mulaney

Everybody's Live with John Mulaney Gatunek: Komedia, Talk-show

Komedia, Talk-show Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Dojrzewanie (Adolescence) - Miniserial

Opis: Świat rodziny Millerów wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie zostaje oskarżony o brutalne morderstwo swojej szkolnej koleżanki. Wstrząśnięci rodzice muszą zmierzyć się z niewyobrażalną sytuacją, podczas gdy policja, media i opinia publiczna szukają odpowiedzi. Czy Jamie rzeczywiście jest winny? A może prawda jest bardziej skomplikowana, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać?

Świat rodziny Millerów wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie zostaje oskarżony o brutalne morderstwo swojej szkolnej koleżanki. Wstrząśnięci rodzice muszą zmierzyć się z niewyobrażalną sytuacją, podczas gdy policja, media i opinia publiczna szukają odpowiedzi. Czy Jamie rzeczywiście jest winny? A może prawda jest bardziej skomplikowana, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać? Występują: Ashley Walters, Owen Cooper, Stephen Graham, Faye Marsay

Ashley Walters, Owen Cooper, Stephen Graham, Faye Marsay Światowa data premiery: 13 marca 2025 roku

13 marca 2025 roku Na Netflix od: 13 marca 2025 roku

13 marca 2025 roku Tytuł oryginalny: Adolescence

Adolescence Gatunek: Dramat, Psychologiczny

Dramat, Psychologiczny Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

The Electric State

Opis: Retro-futurystyczny film osadzony w świecie zbuntowanych maszyn inspirowanym latami 90. Osierocona Michelle odkrywa, że jej zaginiony brat Christopher może wciąż żyć, gdy tajemniczy robot Cosmo pojawia się w jej domu. Wraz z przemytnikiem Keatsem i jego sarkastycznym robotem Hermanem wyrusza na niebezpieczną wyprawę przez amerykański południowy zachód, by go odnaleźć. W jednej z głównych ról występuje Chris Pratt, znany z roli Star-Lorda w filmowej trylogii Strażnicy Galaktyki.

Retro-futurystyczny film osadzony w świecie zbuntowanych maszyn inspirowanym latami 90. Osierocona Michelle odkrywa, że jej zaginiony brat Christopher może wciąż żyć, gdy tajemniczy robot Cosmo pojawia się w jej domu. Wraz z przemytnikiem Keatsem i jego sarkastycznym robotem Hermanem wyrusza na niebezpieczną wyprawę przez amerykański południowy zachód, by go odnaleźć. W jednej z głównych ról występuje Chris Pratt, znany z roli Star-Lorda w filmowej trylogii Strażnicy Galaktyki. Występują: Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Greg Cromer, Ann Russo, Woody Norman

Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Greg Cromer, Ann Russo, Woody Norman Światowa data premiery: 14 marca 2025 roku

14 marca 2025 roku Na Netflix od: 14 marca 2025 roku

14 marca 2025 roku Tytuł oryginalny: The Electric State

The Electric State Gatunek: Akcja, Przygodowy, Sci-Fi

Akcja, Przygodowy, Sci-Fi Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 23% / jeszcze brak

Źródło: Netflix