Netflix jeszcze mocniej podkręca ceny abonamentu - na razie w Ameryce Północnej, ale wkrótce podwyżki mogą sięgnąć Europy

Netflix pozostaje niezmiennie liderem wśród usług VOD na całym świecie. Globalna liczba subskrybentów sięga już około 215 milionów, przy czym sam teren Ameryki Północnej (USA oraz Kanada) to blisko 75 milionów subskrypcji. Wraz ze zwiększającą się stale liczbą osób korzystających z usług Netfliksa, wzrastają także koszty utrzymania platformy, głównie pod względem przygotowywanych treści oryginalnych (filmy i seriale, a także dokumenty) jak również opłacania kolejnych licencji na produkcje firm trzecich. Podczas trwającej już od blisko 2 lat pandemii COVID-19, Netflix już kilkukrotnie podwyższał kwoty abonamentów w różnych miejscach na świecie. Wraz z początkiem 2022 roku, kolejny wzrost ceny uświadczą obywatele Ameryki Północnej. Abonament Premium będzie teraz jednym z najdroższych, jeśli chodzi o usługi VOD.

Netflix zdecydował się zauważalnie podnieść ceny za abonament na terenie Ameryki Północnej. Najdroższy pakiet Premium, który jako jedyny daje dostęp do treści w 4K i HDR, będzie kosztował 20 dolarów.

Posiadacze Netfliksa w USA oraz Kanadzie mogą spodziewać się podwyżek wszystkich trzech form abonamentu. Plan Podstawowy oraz Premium podrożał o odpowiednio 11 oraz 12 procent, z kolei plan Standard stał się droższy o około 10,5%. Oczywiście w krótkiej informacji prasowej Netflix potwierdza, że wyższe koszty są konieczne, by móc w dalszym ciągu oferować jak największą liczbę oryginalnych treści wysokiej jakości (z czym wiele osób jednak może się nie zgadzać, sam należę do tego grona). Jak obecnie kształtują się ceny w Ameryce Północnej? Plan podstawowy kosztuje obecnie 9,99 dolarów (wcześniej 8,99); plan Standard wyceniono na 15,49 dolarów (wzrost z 13,99), natomiast najbardziej rozbudowany plan Premium od teraz kosztuje 19,99 dolarów (wcześniej 17,99).

Abonament Netflix (USA) Stara cena Nowa cena Plan podstawowy (1 urządzenie) 8,99 USD 9,99 USD Plan standard (Full HD + 2 urządzenia) 13,99 USD 15,49 USD Plan premium (Ultra HD i HDR + 4 urządzenia) 17,99 USD 19,99 USD

Ostatnia podwyżka cen abonamentu Netfliksa w Polsce miała miejsce w sierpniu 2021 roku, kilka miesięcy po wzrostach cen w USA. Jeśli scenariusz się powtórzy (a jest to bardzo prawdopodobne, ze względu na konieczność tworzenia coraz większej ilości autorskich treści; wszak konkurencyjne platformy nie będą bezczynnie się przyglądać), to za kilka miesięcy podobne wzrosty mogą pojawić się w Europie. Dziwi natomiast, że nadal tylko pakiet Premium umożliwia oglądanie treści w rozdzielczości 4K i HDR. W cenie 20 dolarów, Netflix jest jednym z najdroższych usługodawców, oferujących możliwość oglądania w Ultra HD. Wydaje się być to być rozwiązaniem archaicznym w dobie tego, co oferują m.in. Disney czy WarnerMedia. Ich usługi Disney+ i HBO MAX mają jeden, ogólny abonament, gdzie można mieć dostęp także do treści w rozdzielczości 4K.

Źródło: The Verge