HBO MAX może zadebiutować w Polsce już za kilka tygodni wraz z dopracowaną aplikacją oraz atrakcyjną ceną

HBO MAX już w ubiegłym roku zaczęło pojawiać się w pierwszych krajach europejskich, m.in. w Portugalii. Mimo wszystko to w tym roku oczekujemy największej ekspansji na tereny Europy Środkowo-Wschodniej. W przeciwieństwie do Disney+, który najpierw pojawiał się w krajach Europy Zachodniej, HBO MAX ze względu na skomplikowane umowy licencyjne zostanie wprowadzony najpierw do wspomnianej Europy Środkowo-Wschodniej. Prezes WarnerMedia już w październiku 2021 roku sugerował, że nowa usługa VOD trafi do kolejnych rynków "na początku 2022 roku". Choć włodarze korporacji nie ujawnili jeszcze szczegółów premiery, jeden ze słoweńskich mediów informuje o bardzo prawdopodobnej dacie premiery. Według witryny Zive, HBO MAX zostanie wprowadzony w lutym.

Słoweńskie źródła podają, że HBO MAX zadebiutuje w Europie Środkowej już 22 lutego 2022 roku. Jako że korporacja WarnerMedia już w 2021 zapowiadało szybki termin premiery na tym rynku, spodziewamy się że podana data dotyczy także Polski.

W ubiegłym roku HBO MAX zanotowało bardzo dobre wyniki w USA, co w dużej mierze związane było z hybrydową premierą nowych filmów - pojawiały się one jednocześnie w kinach oraz w platformie VOD. W tym roku wyniki mogą być jeszcze lepsze, jako że HBO MAX wchodzi na kolejne europejskie rynki. W pierwszej kolejności premiera powinna odbyć się w krajach Europy Środkowej (a więc m.in. w Polsce). HBO MAX zastąpi na tych rynkach obecną (upośledzoną) aplikację HBO GO, wprowadzając m.in. zupełnie nową szatę graficzną oraz wsparcie dla najnowszych technologii tj. 4K Ultra HD, Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Według redaktora Filipa Maxa ze wspomnianego portalu Zive, premiera usługi VOD nastąpi już 22 lutego 2022 roku. Źródłem tej informacji mają być lokalni operatorzy na Słowacji, którzy potwierdzają, że tego dnia HBO GO zostanie przemianowane na HBO MAX, wprowadzając nową aplikację.

Jak ma wyglądać cała zmiana platformy? Wspomniany portal informuje, że dotychczasowi klienci posiadający abonament HBO GO zostaną automatycznie przerzuceni do nowej aplikacji HBO MAX, a cena subskrypcji nie ulegnie wówczas zmianie. Oprócz tego nowi klienci mają być zachęcani atrakcyjnymi cenami - zarówno za miesięczną jak i roczną subskrypcję. Agresywna polityka cenowa ma być związana nie tylko z dominującym w Europie Netfliksem, ale także zbliżającym się debiucie Disney+ oraz SkyShowtime na terenach Europy Środkowo-Wschodniej. Nowa aplikacja zaoferuje także możliwość korzystania z trzech urządzeń jednocześnie (dla abonamentu HBO GO są to dwa urządzenia), a także możliwość tworzenia profili użytkowników. Nie zabraknie także możliwości pobierania treści w celu dalszego odtwarzania w trybie offline. Co ważne, abonament ma być oferowany w jednej cenie, bez podziału na materiały tylko w Full HD, lub też swego rodzaju "premium", gdzie dodatkowo wybrane tytuły są w 4K i HDR. To będzie z pewnością przytyk w stronę Netfliksa z jego coraz droższym abonamentem Premium, który oferuje do 4 urządzeń jednocześnie i wsparcie dla rozdzielczości 4K.

Źródło: Zive