Nandme NX8000 - soniczna szczoteczka z zapasem końcówek na 3 lata. Z naszym kodem kupisz ją taniej i dostaniesz gratisy

Mniej więcej tydzień temu zachęcaliśmy Was do zakupu szczoteczki sonicznej Nandme NX7000, która to w zestawie zawierała dwie wymienne końcówki. Dziś producent ma dla Was inną propozycję - model Nandme NX8000, który można kupić w pakiecie z aż 12 końcówkami, co przekłada się na ok. 3 lata szczotkowania, bez zmartwień i dodatkowych zakupów. Co najważniejsze - zestaw ów zachęca obecnie nie tylko promocyjną ceną, ale także gratisami.

Do najbliższego piątku (24.02.2023 r.) korzystając z oferty AliExpress, możemy kupić zaawansowaną szczoteczkę Nandme NX8000 sporo taniej i z gratisem!

Nandme NX8000 wyposażono w akumulator o pojemności 2900 mAh, przez co jedno jego ładowanie ma wystarczyć aż na 200 dni pracy. Dzięki temu będziemy mogli zapomnieć o konieczności częstego sięgania po ładowarkę czy o zabieraniu jej ze sobą w podróż. Tak długi czas pracy to nie tylko zasługa sporego akumulatora, ale także zastosowania technologii Center Axis Sonic Motor 4.0, która ogranicza straty prądu silniczka obrotowego. A jeśli akumulator nam się w końcu wyładuje, to naładujemy go za dołączonej do zestawu bezprzewodowej ładowarki.

Szczoteczka Nandme NX8000 cechuje się pięcioma trybami pracy, takimi jak chociażby wybielanie, codzienne czyszczenie czy ochrona dziąseł. Przełączanie się między tymi trybami jest bajecznie proste, ponieważ urządzenie wyposażono w jeden tylko przycisk (kolejne wciśnięcia uruchamiają poszczególne tryby w zapętleniu). Co ciekawe, szczoteczka wyposażona została w tzw. inteligentną kontrolę nacisku. Oznacza to, że jeśli urządzenie wykryje, iż przyciskamy je do zębów zbyt mocno, to zacznie świecić pomarańczowym światłem. Jeśli zaś zaświeci się światło niebieskie będzie to oznaczać, że najwyższa pora na wymianę końcówki.

Dzięki tym zróżnicowanym trybom szczoteczka będzie odpowiednia zarówno dla osób o wrażliwych zębach, jak i dla osób, których zęby wymagają większej uwagi. Pomogą w tym z pewnością także wibracje o wysokiej częstotliwości - częstotliwość drgań w Nandme NX8000 wynosi mianowicie 41 tysięcy razy na minutę. Możemy być więc pewni, że szczoteczka świetnie sprawdzi się przy usuwaniu płytki nazębnej nawet w najtrudniej dostępnych miejscach jamy ustnej i nie zniszczy przy tym szkliwa, ponieważ jej końcówki wykonane zostały z włosia Dupont w składzie którego nie znajdziemy miedzi.

Wspomniane urządzenie jest dodatkowo w pełni wodoszczelne (klasa odporności to IPX7) stąd wszystkie elementy szczoteczki można bezproblemowo myć pod bieżącą wodą. Kolejną przydatną funkcją urządzenia jest wbudowany timer, który sam odlicza czas czyszczenia, by wyłączyć szczoteczkę po równo dwóch minutach od startu. Jakby tego było mało, po każdych 30 sekundach pracy urządzenie również się zatrzymuje (ale tylko na ułamek sekundy), by dać nam znać, że pora przejść do szczotkowania innego obszaru szczęki. Dzięki temu nie musimy pilnować czasu trwania szczotkowania z zegarkiem w ręku.

Szczoteczkę Nandme NX8000 możemy kupić na AliExpress w czarnej bądź białej wersji kolorystycznej. Standardowa cena urządzenia (z 12 końcówkami) wynosi 360 zł, jednak w trwającej obecnie promocji, z kuponem stoiska oraz kodem rabatowym NANDMEU866 (do wpisania w koszyku), możemy obniżyć cenę do 250 zł, a także otrzymać 3 opakowania nici dentystycznej NANDME, aby jeszcze dokładniej zadbać o swoje uzębienie. Co istotne, Nandme NX8000 możemy kupić także w zestawie z 2 końcówkami, które posłużą nam łącznie przez 6 miesięcy (przy założeniu, że wymieniamy końcówkę raz na 3 miesiące). Również i w tym wypadku możemy skorzystać z promocji (cena obniżona z 230 zł do 145 zł). Na koniec warto dodać, że szczoteczki wysyłane są z polskiego magazynu (gwarancja 3-dniowej wysyłki), trzeba się tylko upewnić, że w zakładce dotyczącej wysyłek wybraliśmy odpowiednią opcję.

Źródło: Nandme