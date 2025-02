MSI Vigor GK41 - nowa seria gamingowych klawiatur z przełącznikami mechanicznymi Kailh Red

MSI zaprezentowało właśnie nową serię klawiatur mechanicznych - Vigor GK41. To tak naprawdę dwa gamingowe modele (GK41 oraz GK41 Dusk) wyposażone w przełączniki Kailh Red. Model z dopiskiem Dusk jest nieco bardziej zaawansowany (dodatkowe nasadki w kilku kolorach, diody LED dla wszystkich klawiszy), stąd jest też droższy. MSI Vigor GK41 wyceniono wszak na 279 zł, a MSI Vigor GH41 Dusk na 359 zł.

MSI VIGOR GK41 został wyposażony w mechaniczne przełączniki Kailh Linear Red oraz diody LED świecące w sześciu kolorach w ramach 10 różnych stref podświetlenia, tworząc w ten sposób atrakcyjne wizualnie środowisko gry. Oprogramowanie MSI Center umożliwia graczom dostosowywanie ustawień klawiszy makr oraz efektów świetlnych, a także zaprogramowanie kombinacji klawiszy w celu uzyskania regulowanych efektów świetlnych i płynnej kontroli nad ustawieniami multimediów. Regulowane nóżki z trzema kątami nachylenia (0°, 3° lub 7°) zapewniają komfort użytkowania, a całości dopełnia 100% Anti-Ghosting.

MSI Vigor GK41 / DUSK Łączność Przewodowa USB 2.0 Budowa Pełnowymiarowa Dedykowane przyciski makro Nie Klawisze multimedialne Hybrydowe Key Rollover 6+ N Key Rollover Przełączniki Kailh Red Podświetlenie Tak, 10 stref Oprogramowanie MSI Center Podpórka pod nadgarstki Nie Wymiary i waga 422 x 138 x 43 mm, 1 kg Premierowa cena 279 zł / 359 zł

Z kolei MSI VIGOR GK41 DUSK to zaawansowany brat VIGOR GK41, który wynosi gamingową stylistykę na wyższy poziom. Klawiatura wyposażona została w te same przełączniki Kailh Linear Red, ale otrzymała podświetlenie RGB dla wszystkich klawiszy z osobna, a także stylowe boczne paski RGB. Konstrukcja VIGOR GK41 DUSK obejmuje ponadto specjalne nasadki na klawisze w kolorze czarnym, szarym i czerwonym, a także dodatkowy zestaw do personalizacji klawiatury. Dzięki obsłudze oprogramowania MSI Center, gracze mogą cieszyć się efektami świetlnymi i ustawiać własne kombinacje makr. Nie zabrakło też trójstopniowej regulacji kąta nachylenia (0°, 3° lub 7°), a także pełnego Anti-Ghostingu.

