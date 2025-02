MSI PRO MP251 Series – zaprezentowano nową linię monitorów biznesowych z technologią EyesErgo

Firma MSI jest doskonale znana wszystkim miłośnikom technologii komputerowych. W swojej ofercie ma nie tylko karty graficzne czy płyty główne, ale także monitory. Zazwyczaj sprzęt ten spotyka się z dobrymi ocenami ze strony klientów. Tajwańska firma zapowiedziała wypuszczenie linię biznesowych monitorów MSI PRO MP251 i MSI PRO MP251P. Jest to pierwsze rozwiązanie na rynku, które łączy 100 Hz odświeżanie i technologię EyesErgo.

Monitory MSI PRO MP251 i MSI PRO MP251P nie oferują topowej specyfikacji, ale zostały wyposażone technologię EyesErgo, która została opracowana z myślą o wzroku użytkowników. Można także liczyć na odświeżanie 100 Hz.

Monitory z podobnej serii były już obecne na rynku (MSI PRO MP241), ale nowa linia cechuje się lepszymi parametrami pracy, w tym wyższą przekątną ekranu, która wynosi 24,5 cala. Rozdzielczość nie imponuje, producent zdecydował się bowiem na standardowe Full HD, ale to nie tym monitory te mają przyciągnąć uwagę klientów. Główną zaletą jest technologia EyesErgo, która opracowana została z troską o wzrok użytkowników. Można zatem liczyć na redukcję światła niebieskiego i migotania obrazu z certyfikatami TÜV. W zniwelowaniu tego drugiego problemu wydatnie pomaga też odświeżanie 100 Hz, które nie jest jeszcze standardem w biurowych urządzeniach tego typu. Częścią składową technologii EyesErgo jest też funkcja Eye-Q Check, która pozwala na własnoręczne sprawdzenie wzroku. Producent jednak nie sprecyzował, na czym dokładnie polega ten test.

MSI PRO MP251 MSI PRO MP251P Matryca IPS IPS Przekątna ekranu 24,5 cala 24,5 cala Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD) Odświeżanie 100 Hz 100 Hz Jasność 300 cd/m2 300 cd/m2 Kąty widzenia 178° H / 178° W 178° H / 178° W Kontrast 1300:1 1300:1 Głębia kolorów 6-bit + FRC 6-bit + FRC Pokrycie przestrzeni barw 101% sRGB 101% sRGB Złącza wideo 1 x HDMI (1.4b), 1 x D-Sub (VGA) 1 x HDMI (1.4b), 1 x D-Sub (VGA) Złącza audio 1 x audio jack, 1 x Line-in 1 x audio jack, 1 x Line-in Głośniki 2 x 2 W 2 x 2 W Wymiary 557,5 x 207,2 x 422,1 mm 557,5 x 228,9 x 406,9 mm Waga netto 2,9 kg 4,3 kg

Oba monitory korzystają z matrycy IPS o czasie reakcji 1 ms MPRT i 4 ms GTG. Kontrast plasuje się nieco powyżej ogólnie przyjętej normy i wynosi 1300:1. Sprzęt cechuje się 6-bitową głębią kolorów, ale została ona uzupełniona technologią FRC, co w większości przypadków owocuje obrazem bardzo zbliżonym do 8-bitowej głębi. Kąty widzenia monitorów wynoszą 178° horyzontalnie i wertykalnie. Użytkownicy mogą skorzystać z jednego portu HDMI i klasycznego gniazda D-Sub. Możliwe jest zatem podłączenie do monitora także starszego sprzętu. Nie zabrakło także portu na słuchawki, wejścia Line-in i głośników 2 W. MSI PRO MP251P, w porównaniu do monitora bez dopisku "P", oferuje większe możliwości regulacji położenia. Oprócz nachylenia, można także zmieniać wysokość stojaka, przekręcić sprzęt pionowo, a także obracać go w ograniczonym zakresie. Na razie poznaliśmy cenę MSI PRO MP251P na rynku japońskim i kilku innych. W przeliczeniu będzie to około 120 dolarów, czyli nieco ponad 510 zł. Jeśli monitory pojawią się w Polsce, to z pewnością będą droższe.

