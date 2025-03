Motorola razr 60 otrzyma układ Dimensity 7400X i baterię 4500 mAh. To będzie ciekawy nieflagowy model o składanej konstrukcji

Motorola jest jednym z nielicznych producentów oferujących składane smartfony. Co jednak warto zauważyć, podstawowe modele razr (bez dopisku ultra) wcale nie mają za dużo wspólnego z flagowcami. Ich specyfikacja odpowiada raczej zwykłym średniakom, dzięki czemu urządzenia te stanowią dobrą propozycję dla tych, którzy chcieliby mieć oryginalnego smartfona we względnie rozsądnej cenie. Dużo wskazuje na to, że również nadchodzący razr 60 idealnie wpisze się w tej opis.

Motorola razr 60 w kilku aspektach będzie bardziej atrakcyjna od poprzednika, aczkolwiek po cichu chyba liczyliśmy na coś więcej...

Serwis Xpertpick podzielił się właśnie pierwszymi szczegółami na temat smartfona Motorola razr 60. Na ten moment wydaje się, że będzie to bardzo bezpieczny następca "pięćdziesiątki". Urządzenie ma otrzymać układ MediaTek Dimensity 7400X, który de facto jest tylko nieco "podkręconym" modelem Dimensity 7300X. SoC ma współpracować z 12 GB pamięci RAM LPDDR4X i nawet 512 GB pamięci wewnętrznej - istnieje obawa, że producent zastosuje tutaj moduły UFS 2.2. Na szczęście reszta specyfikacji prezentuje się znacznie lepiej. Na pokład ma trafić bateria o pojemności 4500 mAh, a więc będzie o 300 mAh większa od tej z poprzednika. Będzie można liczyć na obsługę ładowania przewodowego 30 W, a być może również indukcyjnego 15 W.

Można liczyć też na solidniejszą obudowę, bowiem źródło wspomina o certyfikacji IP48. Jeśli chodzi o kwestie fotograficzne, producent szykuje dwa aparaty główne: podstawową jednostkę 50 MP z OIS oraz niesprecyzowany aparat ultraszerokokątny. Wewnątrz ma się znaleźć kamerka 32 MP. Składany panel pOLED ma mieć natomiast przekątną 6,7-cala i powinien obsługiwać technologię HDR10+, a także odświeżanie 120 Hz. Na ten moment nie jest jeszcze jasna specyfikacja zewnętrznego ekranu. Poza tym oczekujemy czytnika linii papilarnych w bocznym przycisku i Androida 15 na pokładzie. Urządzenie ma występować w trzech wersjach kolorystycznych: Pantone Gibraltar Sea, Pantone Lightest Sky i Spring Bud. Liczymy, że w najbliższych tygodniach dowiemy się czegoś więcej o tym smartfonie.

