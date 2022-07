Motorola moto g32 - premiera smartfona. Na szczęście specyfikacja jest znacznie lepsza, niż początkowo sądziliśmy

Ledwie kilka dni temu pisaliśmy na naszych łamach o Motoroli moto g32, która wedle początkowych przecieków miała zaoferować słabszą specyfikację od modelu moto g31. Gdyby tamte doniesienia się potwierdziły, otrzymalibyśmy smartfona z wolniejszym SoC (Unisoc), gorszym ekranem i wyższą ceną, jednak na całe szczęście dane techniczne nie prezentują się tak źle, jak zakładaliśmy. Model moto g32 doczekał się właśnie swojej premiery. Czym nas zaskoczył?

Motorola moto g32 to smartfon wyposażony w 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+, który wyróżnia się odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Jego sercem został popularny i względenie wydajny Qualcomm Snapdragon 680, który znalazł się w wielu średniakach od tego producenta - i to nawet tych wyżej pozycjonowanych. To znacznie lepszy wybór od Unisoca T606 czy MediaTeka Helio G85 znanego z poprzednika, dlatego możemy być chyba w pełni usatysfakcjonowani tym wyborem. Smartfon ma 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, choć na niektórych rynkach dostępna będzie też wersja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Motorola moto g32 Motorola moto g31 SoC Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Helio G85 Ekran 6,5-calowy IPS, 90 Hz, Full HD+ 6,4-calowy OLED, 60 Hz, Full HD+ RAM 4 GB / 6 GB 4 GB Pamięć na dane 64 GB / 128 GB 64 GB Aparat główny 50 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4 50 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4 Przednia kamerka 16 MP f/2.4 13 MP f/2.2 Akumulator 5000 mAh z ładowaniem 30 W 5000 mAh z ładowaniem 10 W System Android 12 Android 11 Wymiary i waga 161.8 x 73.8 x 8.5 mm, 184 g 161.89 x 73.87 x 8.55 mm, 181 g

Zdjęcia zrobimy za pomocą potrójnego aparatu 50 MP + 8 MP + 2 MP oraz przedniej kamerki 16 MP. Dobre wrażenie robi także bateria 5000 mAh z ładowaniem 30 W, a także gniazdo mini-jack 3,5 mm czy obsługa standardów Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.2 czy NFC. Na wyposażeniu znajdzie się także gniazdo USB-C (2.0), czytnik linii papilarnych w bocznym przycisku zasilania czy radio FM. Motorola moto g32 ma kosztować ok. 210 euro, co oznacza, że finalna cena może sięgnąć równowartości... Motoroli moto g42 (ok. 1000 zł). Smartfon ma być dostępny w czarnej, srebrnej i złotej wersji kolorystycznej.

