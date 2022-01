Motorola Moto G Stylus (2022) - wiemy już wszystko o nowym tanim smartfonie w stylu Samsung Galaxy Note

Wygląda na to, że znana i lubiana seria smartfonów Galaxy Note od Samsunga zakończyła już swój żywot. W zamian koreański producent przerzuci rysik do czołowego modelu z linii Galaxy S, jednak poniekąd oznacza to, że taniego urządzenia w tym stylu już raczej nie znajdziemy. No, chyba, że spojrzymy na to, co prezentują inni producenci. Od jakiegoś czasu Motorola oferuje smartfony Moto G Stylus, które zdają się naśladować wspomniane Note'y, jednak kosztują znacznie mniej. Lada moment możemy spodziewać się nowego modelu z tej rodziny, którego pełna nazwa to Motorola Moto G Stylus (2022). Co już wiemy na jego temat i jak wiele czeka nas zmian względem zeszłorocznego Stylusa?

Premiera smartfona powinna odbyć się już niebawem. Ze względu na niezbyt szybki procesor bez 5G czy kilka innych oszczędności mamy prawo oczekiwać stosunkowo niskiej ceny.

Niniejszy news to w gruncie rzeczy podsumowanie dotychczasowych informacji o nowym Stylusie, które zostały uzupełnione najnowszymi informacjami. Oznacza to, że smartfon nie kryje już przed nami żadnych tajemnic. Spodziewamy się 6,78-calowego ekranu LCD IPS o rozdzielczości 2460x1080 pikseli i odświeżaniu 90 Hz. Małym rozczarowaniem jest jednak wybór procesora - producent sięgnął po nie najnowszy już chip MediaTek Helio G85, który w dodatku nie wspiera sieci 5G. Będzie on współpracował z 4 lub 6 GB pamięci RAM lub 128 GB pamięci wewnętrznej.

Smartfon z tyłu będzie miał trzy aparaty: główny Samsung ISOCELL JN1 o rozdzielczości 50 MP, szerokokątny Samsung ISOCELL 8 MP i czujnik głębi 2 MP. Z przodu natomiast znajdzie się "oczko" 16 MP. Ponadto Moto G Stylus (2022) otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 10 W, rysik, czujnik odcisków palców w przycisku zasilania, pojedynczy głośnik i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Problemem może być jednak brak NFC, Dual SIM czy system Android 11 z dopiero planowaną aktualizacją do "dwunastki". Premiera smartfona powinna odbyć się już niebawem.

Moto G Stylus (2021) Moto G Stylus (2022) Ekran 6,8 cala IPS LCD, 60 Hz, 2400x1080 pikseli 6,78 cala IPS LCD, 90 Hz, 2460x1080 pikseli SoC Qualcomm Snapdragon 678 MediaTek Helio G85 RAM 4 GB 4 / 6 GB Pamięć wew. 128 GB 128 GB Bateria 4000 mAh (10 W) 5000 mAh (10 W) Aparat 48 + 8 + 2 + 2 MP (16 MP z przodu) 50 + 8 + 2 MP (16 MP z przodu) System Android 10 Android 11 Wymiary 169.8 x 77.9 x 9 mm 170.3 x 75.9 x 9.4 mm

Źródło: GSMarena, XDA