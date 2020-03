Philips 346P1CRH - 34-calowy monitor UltraWide z portem USB C

Monitory ultrapanoramiczne zyskały w ostatnich latach całkiem sporo zainteresowania ze strony użytkowników - kinowe proporcje ekranu sprawiają, że produkcje filmowe czy seriale ogląda się jeszcze przyjemniej, a nie brakuje także opinii, iż granie na takim ekranie jest o wiele lepszym doświadczeniem w porównaniu do tradycyjnych, panoramicznych matryc. Nic dziwnego, iż wszyscy wiodący producenci monitorów przygotowują także takie konstrukcje, choć nie ukrywajmy - te najbardziej dopracowane kosztują naprawdę sporo. Kolejną propozycję ultrapanoramicznego monitora przygotował Philips, który poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży modelu 346P1CRH. Jednym z atutów będzie obecność portu USB typu C, którym możemy ładować inne urządzenia.

Philips 346P1CRH jest 34-calowym monitorem typu UltraWide z proporcjami ekranu 21:9. Do produkcji urządzenia wykorzystano panel VA o rozdzielczości 3440x1440 pikseli. Co ciekawe, monitor jest zakrzywiony, aczkolwiek producent nie podaje promienia krzywizny - patrząc jednak po zdjęciach urządzenia nie powinien on być zbyt duży. Współczynnik kontrastu statycznego wynosi 3000:1, maksymalna luminancja to 500 nitów, a częstotliwość odświeżania wynosi 100 Hz wraz z aktywną funkcją Adaptive Sync. Mamy tutaj do czynienia z 8-bitowym panelem, będącym w stanie wyświetlić do 16,7 mln odcieni kolorów. Deklarowane pokrycie barw sRGB wynosi 120%, natomiast NTSC - 98%.

Dużym plusem urządzenia jest obecność portu USB typu C. Trochę na jego temat rozmawialiśmy przy okazji niedawnej minirecenzji Lenovo L27m-28, który także był wyposażony w identyczne złącze. Możemy dzięki niemu podłączać inne urządzenia typu laptopy czy smartfony i jednocześnie je ładować. Rozwiązanie wygodne jeśli chcemy np. podłączyć laptopa, wówczas wystarczy do tego pojedynczy kabel USB C, zamiast osobnego zasilacza dla laptopa (no chyba, że to sprzęt o większym zapotrzebowaniu na energię, powyżej 90W). Oprócz portu USB typu C, monitor Philips 346P1CRH posiada także cyfrowy HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, sieciowy Ethernet RJ-45, gniazdo audio jack 3,5 mm oraz cztery porty USB typu A. Monitor pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w cenie wynoszącej 2544,23 złote.

Źródło: Philips