Gamingowe monitory będą tańsze? Powodem nadwyżka produkcji

Ceny gamingowych monitorów mają szansę spaść już w nadchodzącym roku. Informuje o tym azjatycki serwis branżowy DigiTimes. Powód jest prosty: zbyt duża podaż wspomnianych urządzeń. Dwaj najwięksi producenci monitorów do gier - Samsung i LG - planują dodatkowo zwiększyć ich produkcje, aby w nadchodzącym roku doprowadzić do sporego zapasu magazynowego. Według DigiTimes, popyt na monitory dla graczy wzrósł o około 65% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oczekuje się więc, że niemalejące zainteresowanie graczy sprawi, iż w 2020 roku będziemy mieli do czynienia z koniecznością 90-procentowego wzrostu produkcji. Swój wkład w ten rynek mają zwiększyć także BOE, AUO oraz CSOT.

Jak czytamy w serwisie DigiTimes, marka BOE skupia się aktualnie na wzmożonej produkcji paneli o przekątnych 23,8 cali i 27 cali, jako że rynek spodziewa się w przyszłym roku wzrostu zainteresowania o 10-15% tymi własnie wielkościami. Z kolei producent CSOT prócz wspomnianych przekątnych, inwestuje w panele o wielkości 32 cali, jako że tu też w najbliższych miesiącach oczekuje się sporego wzrostu popytu.

Wszystko to - jak przewidują analitycy - może sprawić, że wspomniane "dopchanie rynku" poskutkuje ostatecznie zaleganiem urządzeń w magazynach, a w wyniku tego niższymi cenami w najbliższych miesiącach. Jeśli więc planujecie zakup gamingowego monitora, a nie jest to zakup przesadnie pilny, być może warto wstrzymać się co nieco z wydawaniem złotówek i ewentualnie kilka z nich zaoszczędzić. Jeśli jednak pali się Wam z zakupem, polecamy nasz przewodnik Jaki monitor do gier? TOP 10 polecanych modeli do 2000 złotych.

