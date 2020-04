ASUS ROG Strix XG27WQ: Monitor z HDR10 i odświeżaniem 165 Hz

Firma ASUS wprowadziła do swojej oferty nowy gamingowy monitor z zakrzywionym ekranem i wysoką częstotliwością odświeżania obrazu. Tego typu konstrukcje coraz częściej pojawiają się na rynku, więc producentom również trudniej wyróżnić się na tle konkurencji. Czym cechuje się najnowsza propozycja od południowokoreańskiego koncernu? ASUS ROG Strix XG27WQ, bo o nim mowa, to 27-calowy monitor z panelem VA o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz oraz obsługą ELMB, DisplayHDR 400 i AMD FreeSync Premium Pro. Jako że jest to urządzenie przeznaczone przede wszystkim dla graczy, to producent zadbał o szybki czas reakcji matrycy, który wynosi 1 ms (MPRT).

27-calowy zakrzywiony monitor ASUS ROG Strix XG27WQ to najnowsza propozycja południowokoreańskiego producenta, który udostępnił jego specyfikację. Niestety, nie poznaliśmy terminu premiery i ceny urządzenia.

ASUS ROG Strix XG27WQ pod względem designu nie odbiega specjalnie od tego, do czego przyzwyczaiły nas wcześniejsze modele marki Republic of Gamers. Nie mogło się również obyć bez dodatkowych technologii i funkcji dla graczy, czyli między innymi bez obsługi techniki GamePlus (umożliwia włączenie licznika klatek na sekundę, celownika i czasomierza, wyrównuje także obraz), Dynamic Shadow Boost (automatycznie rozjaśnia ciemne obszary) czy GameVisual (specjalne tryby do poszczególnych gatunków gier).

Co więcej, ASUS ROG Strix XG27WQ może pochwalić się podświetleniem RGB Aura Sync, które można zsynchronizować z innymi urządzeniami Asusa obsługującymi tę technologię. Monitor został wyposażony w standardowy zestaw złącz. ASUS ROG Strix XG27WQ trafi do sprzedaży wkrótce, ale producent nie ujawnił terminu premiery ani ceny sugerowanej. Ta z pewnością nie będzie należeć do najniższych. Udostępniono jedynie jego specyfikację, z którą możecie zapoznać się poniżej.

Specyfikacja monitora ASUS ROG Strix XG27WQ:

Typ matrycy: VA

Przekątna matrycy: 27 cali

Powłoka matrycy: matowa

Krzywizna: 1500R

Format ekranu: 16:9

Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli@165 Hz

Czas reakcji matrycy: 1 ms (MPRT)

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Pokrycie kolorów: 125% RGB, 92% DCI-P3

Maksymalna jasność podświetlenia: 450 cd/m²

Kontrast statyczny: 3000:1

HDR: HDR10, DisplayHDR 400

Technika synchronizacji obrazu: AMD FreeSync Premium Pro (48-165 Hz)

Kąty widzenia: 178° w poziomie i w pionie

Regulacja wysokości: 100 mm

Obrót: od -50° do 50°

Pochylenie panelu: Od -5° do 20°

Złącza: słuchawkowe 3,5 mm, 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 3x USB 3.0

Dodatkowe funkcje: VESA 100 x 100 mm, Extreme Low Motion Blur (ELMB), GameFast Input, Shadow Boost, GameVisual, Ultra-Low Blue Light , Flicker-Free, GamePlus, podświetlenie RGB Aura Sync Lightning, bezramkowy

Pobór mocy: mniej niż 24W (włączony), mniej niż 0,5W (tryb oszczędzania i wyłączony)

Źródło: Asus