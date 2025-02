Microsoft przedstawia układ kwantowy Majorana 1. Krok w stronę miliona kubitów na chipie, który otwiera drzwi do ery kwantowej

Technologiczny świat opiera się na bitach, które są podstawowymi jednostkami informacji w obliczeniach. Ich analogicznym następcą, który ma wprowadzić nas w erę kwantową, są kubity. Są one jednak bardzo niestabilne, co znacząco utrudnia używanie ich do wykonywania obliczeń. Microsoft od prawie 20 lat rozwija technologię topologicznych kubitów i właśnie osiągnął kamień milowy. Użył materiału, który tworzy nowy stan materii i umożliwia produkcję stabilniejszych kubitów.

Majorana 1 to układ kwantowy, który jest efektem niemal 20 lat pracy firmy Microsoft. Korzysta on z nowej architektury Topological Core i pierwszego na świecie topologicznego nadprzewodnika - materiału, który może kontrolować cząstki Majorany. Technologia otwiera drogę do miliona kubitów na chipie.

Majorany to cząstki, które pomagają chronić informacje kwantowe przed przypadkowymi zakłóceniami. Microsoftowi udało się nie tylko utworzyć je (normalnie nie występują w naturze - a przynajmniej do tej pory nie zostały zaobserwowane), ale i mierzyć stany kubitów. Wyjaśnia to nazwę układu kwantowego Majorana 1. Nowość opiera się na architekturze Topological Core, która wykorzystuje topologiczny nadprzewodnik (lub topoprzewodnik - z braku lepszego polskiego określenia). To właśnie on jest w stanie odczytywać i kontrolować cząstki Majorany, a w rezultacie tworzyć stabilniejsze i skalowalne kubity (także przez możliwość utworzenia nowego stanu materii). Przedsiębiorstwo musiało opracować nowe materiały z arsenku indu i aluminium, spośród których wiele powstawało atom po atomie.

Wszystko to dopiero otwiera drogę do stworzenia wydajnych komputerów kwantowych, które mają być w stanie rozwiązywać problemy, jakich dzisiejsze nie potrafią. Według Microsoftu opracowana architektura Topological Core pozwoli skrócić ten czas do następnych lat. Firmie udało się umieścić 8 topologicznych kubitów na chipie, którego projekt pozwoli skalować się do miliona. Majorana 1 jest stosunkowo niewielkim układem kwantowym, gdyż mieści się w dłoni. Cały temat jest dość skomplikowany, więc jeśli chcemy dowiedzieć się więcej, to możemy zajrzeć na tę stronę internetową, na której wszystko zostało bardziej szczegółowo omówione.

Źródło: Microsoft