Chiny zaprezentowały procesor kwantowy Xiaohong-504. Jest to krok milowy w rozwoju tej technologii w Państwie Środka

Szersze wykorzystanie komputerów kwantowych to wciąż pieśń przyszłości. Obecnie używa się ich głównie laboratoriach, jednak jest to prawdopodobnie naturalny kierunek rozwoju dla tej branży. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać w niej Chiny. Dowodem na to jest kwantowy chip Xiaohong-504, który ma rywalizować z rozwiązaniami wykorzystywanymi w zachodnich komputerach. Omawiany procesor ma przełomowe znaczenie dla Państwa Środka.

Xiaohong-504 to nowy chiński procesor, który będzie wykorzystywany w tamtejszych komputerach kwantowych. Rozwiązanie to może być znaczącym konkurentem dla zachodnich technologii.

Chip Xiaohong-504 został zaprezentowany przez specjalną chińską grupę zajmującą się kwantowymi obliczeniami komputerowymi (China Telecom Quantum Computing Group). Jak wskazuje nazwa, chip jest 504-kubitowy. To oznacza, że mamy do czynienia z najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem tego typu w Państwie Środka. Kluczowe parametry wydajności nowego procesora mają być konkurencyjne dla zachodnich rozwiązań, w tym tych oferowanych przez IBM. Głównym celem, jaki przyświecał konstruktorom Xiaohong-504 nie był jednak prymat w kwestii wydajności, a postęp w rozwoju chińskiej infrastruktury dużych systemów kwantowych.

Wiemy już, że omawiany chip znajdzie swoje zastosowanie w komputerze kwantowym Tianyan-504. Będzie to jedna z najszybszych tego typu maszyn na świecie, jednak od pierwszego miejsca wciąż będzie dzieliło ją sporo dystansu. Aktualnym liderem jest prototypowy sprzęt firmy Atom Computing, który oferuje 1180 kubitów. Wysoką pozycję zajmuje także maszyna IBM z procesorem Condor (1121 kubitów). Chiński komputer zostanie docelowo włączony do kwantowej chmury Tianyan, która oferuje dostęp do obliczeń tego typu podmiotom na całym świecie. Warto odnotować, że z możliwości platformy skorzystały do tej pory osoby i instytucje z ponad 50 krajów.

