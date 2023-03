Microsoft ogłasza 10-letnią umowę z kolejną usługą streamingową gier. Tym razem jest to ukraiński Boosteroid

W ocenie wielu osób z branży usługi streamingowe są przyszłością gier. Takie rozwiązania mają kilka poważnych zalet, spośród których najważniejsza to prawdopodobnie niskie wymagania sprzętowe, pozwalające na rozgrywkę w najnowsze tytuły nawet na przestarzałym komputerze. Wiele wskazuje na to, że rozwój tej technologii będzie postępował. Trend doskonale rozumie Microsoft, który nawiązał właśnie kolejną 10-letnią współpracę z dostawcą tego typu usług.

Microsoft nawiązał współpracę z ukraińską usługą streamingową Boosteroid. Porozumienie zakłada udostępnienie na platformie gier z działu Xboksa amerykańskiej firmy, a także produkcji Bethesdy i Activision Blizzard.

Tym razem umowa dotyczy ukraińskiej platformy Boosteroid. Osiągnięte porozumienie zakłada wprowadzenie do oferty PC-towych gier opracowanych przez gamingowy dział amerykańskiej korporacji. Ma to obejmować także tytuły Bethesdy oraz Activision Blizzard, jak tylko przejęcie firmy zostanie sfinalizowane. Współpraca jest opisywana przez przedstawicieli Microsoftu jako kolejny krok na drodze do zapewnienia szerokiego dostępu do gier, niezależnie od używanego urządzenia. Ivan Shvaichenko, CEO Boosteroid, z kolei docenia zaangażowanie amerykańskiej firmy na rynku ukraińskim. Podpisanie umowy jest też chwalone przez władze tego kraju. Zaledwie kilka tygodni temu Microsoft podpisał podobną umowę z należącą do NVIDII platformą GeForce NOW. To wyraźny sygnał, że firma z Redmond bardzo wierzy w rozwój podobnych usług.

Boosteroid funkcjonuje od 2017 roku i szacuje się, że korzysta z niego obecnie około 4 miliony użytkowników. Sprawia to, że platforma jest największą niezależną usługą streamingową gier na świecie. Centrale firmy, obejmujące także dział badań i rozwoju, znajdują się Kijowie i Charkowie. Miały one ucierpieć w wyniku rosyjskich ataków rakietowych, ale nie przeszkodziło to w dalszym rozwoju platformy. Przedsiębiorstwo posiada serwery na całym świecie, co umożliwia zapewnienie odpowiedniej jakości usług klientom niezależnie od ich lokalizacji. Dostęp jest możliwy za pośrednictwem dedykowanej aplikacji oraz przeglądarki internetowej. Wobec wzrastających z generacji na generację cen sprzętu komputerowego, usługi streamingowe mogą być ciekawą alternatywą dla graczy. Warunkiem niezbędnym jest jednak posiadanie odpowiedniej jakości połączenia internetowego. Należy też liczyć się z pewnym opóźnieniem przesyłanego sygnału.

