Meta zaczyna przypominać spółkę Alphabet. Do kosza trafia kolejny projekt. Tym razem chodzi o NFT

Jak z pewnością wiecie Google (a właściwie spółka Alphabet) ma na swoim koncie już dziesiątki anulowanych projektów. Jednym z ostatnich było chociażby Google Stadia. Ale w kasowaniu projektów wprawy zaczyna nabierać także Meta, do niedawna znana jako Facebook. Chwilę temu Zuckerberg sprzedał pomysł na cyfrową walutę Libra, a teraz dochodzą nas głosy, że Meta wycofuje się także z NFT. Poinformował o tym sam Stephane Kasriel, szef działu handlu i technologii finansowych w Meta.

Za dwa dni minie rok od ogłoszenia Marka Zuckerberga, w którym to anonsował wprowadzenie tokenów NFT na Instagram oraz do serwisu Meta. Nie był on wówczas zbyt wylewny i nie zdradził, na czym dokładnie miałaby polegać taka funkcjonalność. Dziś, po ogłoszeniu Kasriela może się wydawać, że CEO Facebooka zbyt mocno popłynął na fali popularności NFT i od początku więcej tylko gadał, niż wiedział, o czym gada. Złośliwości odłóżmy jednak na bok i uczciwie dodajmy, że ostatnimi czasy ogólnoświatowe zainteresowanie NFT spada, więc może właśnie to było głównym powodem, że Zuckerberg nieco zmienił kurs.

Some product news: across the company, we're looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. [1/5]