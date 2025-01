Men of War II - zbliża się konkurencja dla Company of Heroes 3. Zwiastun z datą premiery strategii czasu rzeczywistego

Trzeba było parę lat zaczekać, ale wygląda na to, że już wkrótce fani wojennych RTS-ów sprawdzą kolejny interesujący tytuł. Company of Heroes 3 od Relic Entertainment ostatecznie nie odniosło sukcesu na miarę którejś z poprzednich odsłon, do dziś zbierając mieszane opinie, więc to dobry moment dla konkurencji. Wydawca Fulqrum Publishing wraz z deweloperami z Best Way wreszcie podali nam kluczowe informacje o kontynuacji całkiem udanej gry z 2007 roku.

Men of War II wejdzie na rynek pecetowy 20 września. Tymczasem dostaliśmy jeszcze jedną zapowiedź strategii czasu rzeczywistego.

Tym samym Steam i Epic Games Store zostaną jesienią zasilone przez tytuł, który ma bardzo zbliżoną strukturę do trzeciej Kompanii i docelowo ma być jej sensowną alternatywą. Przyjdzie nam rzecz jasna toczyć starcia w trakcie II wojny światowej. Oprócz gry wieloosobowej, czekają nas przede wszystkim dwie większe kampanie. W pierwszej pokierujemy alianckimi oddziałami na froncie zachodnim, druga zaś pozwoli nam toczyć boje z faszystowskimi siłami na froncie wschodnim jako dowódca armii Związku Radzieckiego.

Deweloperzy kuszą nas między innymi bardzo dobrze odwzorowanymi, różnorodnymi modelami wyposażenia z czasów największego konfliktu w historii ludzkości. W Men of War II pojawić się ma chociażby ponad 300 pojazdów oraz 45 batalionów. Gra ma wyróżniać się także poziomem detali poszczególnych lokacji i, a jakże, zniszczalnymi elementami otoczenia, które można wykorzystać, by uzyskać przewagę nad wrogiem. Do tego twórcy zapewnią bogaty edytor poziomów, jak również narzędzia moderskie.

Źródło: Fulqrum Publishing