Mafia Trilogy – premiera, cena i gameplay z remastera gry Mafia 2

W ubiegłym tygodniu oficjalnie zapowiedziano Mafia Trilogy, pakiet składający się ze wszystkich trzech odsłon gangsterskiej serii wyprodukowanej przez studia 2K Czech i Hangar 13. Z tej okazji dość niespodziewanie ujawniono, że Mafia: The City of Lost Heaven z 2002 roku doczeka się pełnoprawnego remake’u. Ten ukaże się dopiero za kilka miesięcy, lecz od dzisiaj można kupić dwie ostatnie części cyklu w Ostatecznej Edycji (ang. Definitive Edition). O ile w przypadku Mafii 2 mamy do czynienia z remasterem, niewiele wnoszącym, ale mimo wszystko remasterem, z którego możecie zobaczyć gameplay, o tyle w przypadku Mafii 3 nie pokuszono się o żadne zmiany. Dostaliśmy jedynie kompletne wydanie ze wszystkimi dostępnymi dodatkami DLC.

Dziś premiera Mafia 2: Definitive Edition (remaster) i Mafia 3: Definitive Edition (kompletna edycja gry z 2016 roku), które zostały udostępnione za darmo posiadaczom oryginalnych wersji. Natomiast na remake pierwszej części Mafia trzeba poczekać do 28 sierpnia 2020 roku.

Na szczęście posiadacze oryginalnych wersji drugiej i trzeciej części otrzymają Definitive Edition bez żadnych opłat. Aktualizacja powinna być widoczna u każdego jeszcze dzisiaj. Jeśli chodzi o Mafię 2, to oferta ta dotyczy jedynie wersji PC (Steam). Natomiast w przypadku Mafii 3 gra dostała darmowy upgrade do nowej wersji na każdej platformie sprzętowej. Cały pakiet Mafia Trilogy został wyceniony na 249 zł. Poszczególne gry można jednak kupować osobno. Przedsprzedaż na Mafia: Definitive Edition już wystartowała, a koszt wiąże się z wydatkiem 169 zł. Z kolei Mafia II: Definitive Edition i Mafia III: Definitive Edition wyceniono na 124 zł.

Remaster Mafii II został stworzony przede wszystkim z myślą o konsolach obecnej generacji, gdyż pierwotna wersja wyszła jedynie na PC oraz PlayStation 3 i Xboksa 360. Poprawiono tekstury, podbito rozdzielczość (z obsługą do 4K) oraz uzupełniono o wszystkie DLC. Niewielkie różnice w grafice można uchwycić na udostępnionych screenach i materiałach wideo. Gameplay z pierwszych kilkudziesięciu obejrzycie poniżej.

Najwięcej graczy ostrzy sobie zęby na remake oryginalnej Mafii, która przejdzie sporą metamorfozę. Gra powstaje na najnowszej wersji autorskiego Illusion Engine (jest to ulepszony silnik z Mafii III), ale zmiany nie obejmą wyłącznie warstwy audio-wizualnej (ścieżka dźwiękowa zostanie na nowo nagrana przez orkiestrę symfoniczną). Rozbuduje również część wątków fabularnych i można spodziewać się usprawnień w rozgrywce. Niestety, nie dane nam było jeszcze zobaczyć żadnego gameplayu z remake’u ani nawet nowego zwiastuna. Potwierdzono jedynie, że tytuł zadebiutuje dokładnie 18 lat po wydaniu oryginału, czyli 28 sierpnia 2020 roku. Docelowymi platformami sprzętowymi są PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

