Logitech Brio 300 i Logitech H390 - internetowa kamerka oraz zestaw słuchawkowy celowany m.in. w wideokonferencje

Firma Logitech zaprezentowała dziś (a zarazem wprowadziła do swojego sklepu internetowego) serię Brio 300 - linię kompaktowych kamer internetowych typu plug-and-play o rozdzielczości Full HD (1080p), z automatyczną korekcją światła oraz z mikrofonem oferującym redukcję szumów z tła. Urządzenie dostępne jest w białej, grafitowej oraz różowej wersji kolorystycznej, a wyceniono je na 70 dol.

Seria Brio 300 to kamery internetowe Full HD z wysokim kontrastem dynamicznym, automatyczną korekcją natężenia światła i mikrofonem cyfrowym (mono) z redukcją szumów. Mogą one także pracować z rozdzielczością 720p - w obu przypadkach rejestrując obraz w 30 klatkach na sekundę. Kamerki łączą się z komputerami poprzez port USB-C (przewód o długości 1,5 m), wyposażone są także w przydatną zaślepkę, której przekręcenie sprawia, że mamy pewność, iż nasze miejsce pracy jest niewidoczne dla ewentualnych, niechcianych podglądaczy. Urządzenia wykorzystują matrycę 2 MP, zaś jego horyzontalne pole widzenia wynosi 70°. Całość waży 75 g, mierzy zaś (włączając w to klips mocujący) 66 x 53 x 45 mm (wys. x szer. x gł.).

Przy okazji premiery kamerki Brio 300, zadebiutował też wyceniony na ok. 200 zł zestaw słuchawkowy. No, debiut dotyczył bardziej nowych kolorów tego modelu (również biały, grafitowy i różowy), ale warto przypomnieć jego specyfikację. Mamy więc przede wszystkim do czynienia ze słuchawkami z dwukierunkowym mikrofonem z funkcją niwelacji szumów, który to osadzono na składanym wysięgniku. Na 1,9-metrowym przewodzie zakończonym wtykiem USB-A znajdziemy elementy sterujące pozwalające dostosować głośność i szybko wyciszać dźwięk. Całość waży blisko 200 g i dostarcza dźwięku w klasycznym pasmie 20 Hz - 20 kHz. Mikrofon pracuje zaś w zakresie 100 Hz - 10 kHz.

Źródło: Logitech