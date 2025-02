LG MyView Smart Monitor 34SR65QC - nowy zakrzywiony monitor z matrycą VA, który oferuje system webOS i wsparcie dla AirPlay

Marka LG właśnie zaprezentowała bardzo ciekawy monitor, którego funkcjonalność jest praktycznie taka sama, jak w dzisiejszych urządzeniach z segmentu Smart TV. LG MyView Smart Monitor 34SR65QC może służyć za standardowy monitor, jednak na jego pokładzie znalazł się system webOS, który pozwoli korzystać z wielu aplikacji bez potrzeby podłączania go do komputera. Możliwości zwiększa również kompatybilność z pilotem LG Magic Remote.

Nowy monitor LG MyView Smart Monitor 34SR65QC już za moment pojawi się na półkach sklepowych. Już teraz poznaliśmy jego podstawowe parametry i funkcjonalność. Ta ostatnia będzie całkiem spora dzięki systemowi webOS.

Monitory od marki LG z serii MyView Smart wyróżniają się obecnością systemu webOS, który zapewne jest znany większości użytkowników nowszych telewizorów od tej firmy. Dzięki temu monitor nie musi być podpięty do żadnego urządzenia, aby można było oglądać na nim Netflixa, przeglądać pocztę, czy też wyświetlać zawartość ze smartfona (wsparcie dla AirPlay, a także ScreenShare). W zestawie otrzymujemy pilot, choć jest także możliwość obsługi przez bardziej zaawansowany LG Magic Remote lub po prostu zestaw składający się z myszki i klawiatury.

Przechodząc natomiast do samej specyfikacji: mamy do czynienia z zakrzywionym panelem VA, który wyróżnia się jasnością szczytową na poziomie 300 nitów. Jest to 34-calowa matryca o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli (format 21:9), której wartość pokrycia przestrzeni barw sRGB wynosi 99%. Monitor ma także wbudowaną funkcję podziału ekranu, co powinno ułatwić pracę z wieloma oknami. Na ten moment nie znamy potencjalnej ceny, dokładnej daty premiery, ani też reszty specyfikacji. Wiadomo natomiast, że nowość zadebiutuje w sierpniu 2024 roku w USA i Korei, a "wkrótce potem" wkroczy na inne rynki światowe.

Źródło: LG Electronics