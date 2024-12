Lenovo ThinkVision 27 3D - monitor 4K z efektem trójwymiarowości, do której nie potrzebujemy okularów 3D

W ostatnich latach na rynku laptopów zaprezentowano kilka innowacyjnych pomysłów dotyczących wyświetlania treści na wbudowanych ekranach w 3D, ale jednocześnie bez konieczności posiadania specjalnych okularów. Takie propozycje pokazały firmy Acer (IPS) oraz ASUS (OLED). Wygląda na to, że w nadchodzących miesiącach podobne rozwiązanie może zostać szerzej pokazane także w klasycznych monitorach. Podczas targów IFA 2023, firma Lenovo pokazała swój najnowszy monitor ThinkVision 27 3D.

Monitor Lenovo ThinkVision 27 3D ma pozwolić na oglądanie treści w 3D, ale bez konieczności posiadania specjalnych okularów.

Monitor Lenovo ThinkVision 27 3D zaoferuje możliwość przeglądania (i tworzenia) treści w 3D bez konieczności posiadania specjalnych okularów. By zapewnić bardziej naturalne wrażenia podczas oglądania w 3D, monitor wyposażono w funkcję śledzenia wzroku w czasie rzeczywistym, co ma pozwolić na utrzymywanie płynniejszego ruchu. Monitor w trybie 2D wyświetli obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, natomiast w w trybie 3D będzie ona zmodyfikowana do 1920 x 2160 pikseli. Monitor w trybie 3D wyświetla dwa niezależne obrazy, po jednym na każde oko, co sprawia że nasze oczy będą widziały dany obiekt pod nieco zmienionym kątem. Proces ten ma zapewnić wyraźniejsze widzenie w 3D, a także percepcję głębi w naturalniejszym środowisku 3D. Pole widzenia sięga 40 cm, natomiast dystans mierzony jest w przedziale od 60 do 100 cm. Wymagania dla obsługi 3D to komputer z procesorem minimum Intel Core i5-7400, kartą NVIDIA GeForce GTX 1050, z 16 GB pamięci RAM oraz systemem Microsoft Windows 10 64-bit.

Lenovo ThinkVision 27 3D oferuje panel IPS o współczynniku kontrastu 1000:1 oraz typowej luminancji na poziomie 310 nitów. Ekran pokrywa 100% przestrzeni barw sRGB oraz po 99% dla gamutu Adobe RGB i DCI-P3. Wyświetlacz został ponadto fabrycznie skalibrowany, dzięki czemu uśredniony błąd deltaE dla przestrzeni Adobe RGB ma być mniejszy niż 2 punkty. Częstotliwość odświeżania wynosi natomiast 60 Hz. Jeśli chodzi o udostępnione porty, to znajdziemy tutaj zestaw z HDMI 2.1 TMDS (4K, 60 Hz), DisplayPort 1.4, USB-C (HBR3, Power Delivery do 100 W), sieciowy Ethernet RJ-45, pojedyncze gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz USB HUB składający się z pięciu portów USB 3.2 Gen.1 (1x USB-C plus 4x USB-A). Monitor trafi do sprzedaży dopiero w lutym 2024 roku, natomiast jego cena wyniesie 2999 euro.

Źródło: Lenovo