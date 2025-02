Lenovo Tab P12 Matte Display - nowy tablet z matowym ekranem i rysikiem. Na pokładzie MediaTek Dimensity 7050 oraz 8 GB RAM

Na rynku tabletów powoli uwidacznia się nowy trend, jakim są wyświetlacze pokryte matową powłoką, które mają poniekąd imitować papier, a co za tym idzie zmniejszyć odbicia światła od ich powierzchni. Bardzo dobrze ocenianym modelem jest obecny na rynku Huawei MatePad 11.5″ PaperMatte Edition, natomiast tym razem swoją propozycję przygotowała marka Lenovo, która postanowiła nieco udoskonalić znany model Lenovo Tab P12.

Lenovo Tab P12 Matte Display to jeden z pierwszych tabletów producenta, który zaoferuje nam matowy wyświetlacz. Oprócz tej nowości edycja nie różni się jednak przesadnie od dotychczasowej wersji Tab P12. W zestawie nadal znajduje się rysik, a za moc odpowiada procesor od firmy MediaTek.

Wspomniane "papierowe wyświetlacze" są naprawdę dobrze oceniane przez recenzentów. Nie tylko zapewniają lepsze odczucia podczas użytkowania, ale także nie męczą tak wzroku, jak typowe rozwiązania. Są przy tym o wiele bardziej responsywne niż panele E Ink. Lenovo Tab P12 Matte Display działa pod kontrolą układu MediaTek Dimensity 7050, który ponownie jest wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane otrzymamy 128 GB, natomiast bez problemu rozszerzymy dostępne miejsce poprzez slot na karty microSD. Sporym atutem jest tutaj sam 12,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2944 x 1840 pikseli, który może skorzystać ze specjalnej matowej powłoki. Jasność maksymalna to niestety tylko 400 nitów, co w tym wypadku może być przeszkodą, aby używać urządzenia na zewnątrz.

Lenovo Tab P12 Matte Display Procesor MediaTek Dimensity 7050 (6 nm)

2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55

AnTuTu 10 - 564 336 pkt Układ graficzny Mali-G68 MP4 (800 MHz) Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 12,7" 2944 x 1840 px

400 nitów Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Złącza, porty i sloty USB typu C (2.0)

Slot na karty microSD Aparat przedni / tylny 13 MP / 8 MP Akumulator 10 200 mAh / 30 W Głośniki 4 (JBL, Dolby Atmos) Mikrofony 2 Wymiary i waga 190,7 x 293,3 x 6,9 mm / 610 g System operacyjny Android (?) Dodatkowe informacje Wsparcie dla rysika Lenovo Tab Pen Plus

Dodatkowe piny do podłączenia klawiatury Cena 449 euro (Francja)

Do dyspozycji otrzymamy moduł Wi-Fi 6, a także Bluetooth 5.1. Niestety port USB typu C jest tu w standardzie 2.0, co dla wielu osób może się okazać znaczącą wadą. Tablet oprócz zastosowań kreatywnych (ponieważ mamy dostęp do rysika) sprawdzi się także w bardziej typowych aktywnościach, a więc w oglądaniu filmów i seriali. Na pokładzie znalazły się 4 głośniki sygnowane marką JBL, które wspierane są dodatkowo technologią Dolby Atmos. Do tego możemy liczyć na pojemny akumulator, który naładujemy z mocą 30 W. Na ten moment odbył się cichy debiut we Francji, a widoczna na stronie cena to 449 euro. Nie ma jeszcze żadnych informacji o tym, kiedy tablet pojawi się Polsce, natomiast można założyć, że długo nie będziemy musieli czekać. Cena co prawda może ulec zmianie, choć ta nie powinna być znacząca.

Źródło: Lenovo