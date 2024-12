Lenovo Legion GO - konsolka otrzyma procesor AMD Ryzen Z1 Extreme oraz RAM LPDDR5 7500 MHz

Kilka dni temu w sieci pojawiły się nowe informacje na temat przenośnej konsoli, nad którą pracuje firma Lenovo. Jak widać kolejny producent zamierza przygotować urządzenie, które docelowo ma konkurować ze Steam Deck, ASUS ROG Ally czy podobnymi sprzętami od innych chińskich firm. Dotychczas informacje o specyfikacji były bardzo mgliste, jednak kilka wersji Lenovo Legion GO pojawiło się w bazie BAPCo, dzięki czemu poznaliśmy kilka interesujących szczegółów.

Przenośna konsola Lenovo Legion GO skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Wpisy z benchmarków BAPCo wskazują na wykorzystanie procesorów AMD Ryzen Z1 oraz Ryzen Z1 Extreme, w połączeniu z pamięcią RAM LPDDR5 7500 MHz. Intrygująco zapowiada się również ekran.

Wygląda na to, że Lenovo Legion GO będzie napędzany nie tylko przez układ AMD Ryzen Z1 (6 rdzeni i 12 wątków), ale również mocniejszy Ryzen Z1 Extreme, korzystający z 8 rdzeni i 16 wątków, a także z mocniejszego, zintegrowanego układu graficznego Radeon 780M. Oba procesory APU należą do generacji Phoenix i wykorzystują mikroarchitekturę Zen 4. Ciekawe jest jednak to, że Lenovo Legion GO może być pierwszym urządzeniem na rynku, w którym APU Phoenix zostanie sparowane z pamięcią RAM LPDDR5 7500 MHz. Byłaby to najszybsza konfiguracja z dotychczasowych handheldów.

Lenovo Legion GO:

- AMD Ryzen Z1/ Z1 Extreme

- 16GB LPDDR5-7500

- 256/ 512GB M.2 2242 NVMe (Samsung PM991/ WD SN740)

- 2560x1600 display



Lenovo Legion GO otrzyma również nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe i tutaj oprogramowanie BAPCo wskazuje, że producent zdecyduje się na montaż m.in. Samsunga PM9A1 (512 GB) jak również Western Digital SN740 (również 512 GB). Zaskakująca może być natomiast decyzja o ekranie, ponieważ wszystkie trzy warianty konsolki zostały wyposażone w matrycę o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Na pewno plus dla proporcji 16:10, jednak podchodzimy sceptycznie do tak dużej rozdzielczości przy maksymalnie 8 calach. Tak duża rozdzielczość wpłynie nie tylko na wydajność, ale również czas pracy na akumulatorze.

Źródło: WCCFTech, X (Twitter) @AnhPhuH