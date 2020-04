Lenovo IdeaPad 3 - bardzo tani laptop z APU AMD Ryzen serii 4000

W ostatnim czasie można było zaobserwować nieco więcej zapowiedzi laptopów z procesorami AMD Ryzen serii 4000. Pisaliśmy m.in. o notebooku Lenovo IdeaPad 5 oraz gamingowym OMEN by HP 15 (2020) z mocno przebudowanym designem całości. W sieci natomiast potwierdzono obecność jeszcze jednego laptopa od Lenovo - IdeaPad 3 - który będzie dostępny w trzech rozmiarach: 14 cali, 15,6" oraz 17,3". Laptopy będą dostępne z układami AMD Ryzen 3 4300U, Ryzen 5 4500U oraz Ryzen 7 4700U. Docelowo laptopy Lenovo IdeaPad 3 mają być jeszcze tańsze, toteż zdecydowano się na kolejne cięcia budżetowe. Zamiast pamięci DDR4-3200 znajdziemy na pokładzie moduły DDR4-2666, co z pewnością nie pozostanie bez wpływu na wydajność zintegrowanych układów graficznych Radeon Graphics.

Lenovo IdeaPad 3 to kolejny tani laptop wyposażony w procesory APU AMD Ryzen serii 4000. Sprzęt będzie dostępny w sprzedaży w trzech różnych rozmiarach - 14", 15,6" oraz 17,3".

Wspomniałem już o tym, że nowe laptopy Lenovo IdeaPad 3 będą oferowane z pamięciami RAM DDR4 2666 MHz. W przypadku 14-calowej oraz 15-calowej wersji otrzymamy maksymalnie 8 GB RAM - jeden slot SO-DIMM (4 GB) plus 4 GB wlutowane w płytę główną, dzięki czemu pamięć będzie pracować w trybie Dual Channel. W przypadku 17-calowej wersji otrzymamy maksymalnie 12 GB RAM w podobnej konfiguracji: 8 GB w slocie SO-DIMM plus 4 GB lutowane w płytę główną. W przypadku matryc warto się będzie dokładnie rozglądać, ponieważ w ofercie znajdą się zarówno ekrany Full HD jak również HD. W większości będą to panele TN, choć znajdą się także warianty z ekranem IPS.

Specyfikacja Lenovo IdePad 3 (14) Lenovo IdeaPad 3 (15) Lenovo IdeaPad 3 (17) Procesor AMD Ryzen 3 4300U (4C/4T)

AMD Ryzen 5 4500U (6C/6C)

AMD Ryzen 7 4700U (8C/8T) AMD Ryzen 3 4300U (4C/4T)

AMD Ryzen 5 4500U (6C/6C)

AMD Ryzen 7 4700U (8C/8T) AMD Ryzen 3 4300U (4C/4T)

AMD Ryzen 5 4500U (6C/6C)

AMD Ryzen 7 4700U (8C/8T) Pamięć RAM Maks. 8 GB RAM DDR4-2666

4 GB Onboard + 4 GB SO-DIMM, Dual Channel Maks. 8 GB RAM DDR4-2666

4 GB Onboard + 4 GB SO-DIMM, Dual Channel Maks. 12 GB RAM DDR4-2666

4 GB Onboard + 8 GB SO-DIMM, Dual Channel Układ graficzny Radeon Graphics Radeon Graphics Dyski Od 128 GB do 1 TB PCIe x4 (x2) Gen.3 NVMe

Opcjonalnie 1 TB HDD 2,5" Od 128 GB do 1 TB PCIe x4 (x2) Gen.3 NVMe

Opcjonalnie 1 TB HDD 2,5" Od 128 GB do 1 TB PCIe x4 (x2) Gen.3 NVMe

Opcjonalnie 1 TB HDD 2,5" Matryca 14" FHD (1920 x 1080) IPS, 250 nitów

14" FHD (1920 x 1080) TN, 220 nitów

14" HD (1366 x 768) TN, 220 nitów 15,6" FHD (1920 x 1080) IPS, 250 nitów

15,6" FHD (1920 x 1080) TN, 220 nitów

15,6" HD (1366 x 768) TN, 220 nitów 17,3" FHD (1920 x 1080) IPS, 250 nitów

173" FHD (1920 x 1080) TN, 220 nitów

17,3" HD+ (1600x900) TN, 220 nitów Złącza 2x USB 3.1 typu A Gen.1

1x USB 2.0

1x HDMI 1.4

1x czytnik kart pamięci SD

1x audio jack 3,5 mm 2x USB 3.1 typu A Gen.1

1x USB 2.0

1x HDMI 1.4

1x czytnik kart pamięci SD

1x audio jack 3,5 mm 2x USB 3.1 typu A Gen.1

1x USB 2.0

1x HDMI 1.4

1x czytnik kart pamięci SD

1x audio jack 3,5 mm Akumulator 35 Wh

45 Wh 35 Wh

45 Wh ? Waga 1,5 kg 1,7 kg 2,45 kg Cena Od 369 euro (609 euro za model z Ryzen 7 4700U, matrycą Full HD i Windows 10 na pokładzie) ? ?

Nie zabraknie także zintegrowanych układów graficznych Radeon Graphics oraz nośników SSD PCIe x4 (lub x2) Gen.3 NVMe o pojemności od 128 do 1 TB. Ponadto opcjonalnie pojawi się dodatkowy slot 2,5" dla dysku HDD/SSD. Lenovo IdeaPad 3 będzie oferowany z baterią o pojemności 35 Wh lub 45 Wh i dotyczy na pewno wersji 14-calowej oraz 15-calowej. W przypadku 17,3" wariantu niestety nie znaleźliśmy potwierdzenia dotyczącego pojemności akumulatora, jednak najprawdopodobniej będą tam takie same ogniwa.

