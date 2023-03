LEGO 2K Drive - znamy datę premiery i szczegóły dotyczące rozgrywki. Gracze będą mogli zbudować własny pojazd

LEGO 2K Drive to pierwszy tytuł stworzony w ramach współpracy wydawcy 2K Games i Grupy LEGO. Za jego opracowanie odpowiedzialne jest studio Visual Concepts, czyli autorzy serii WWE 2K i NBA 2K. Według zapowiedzi gra ma zaoferować duży, otwarty świat oraz liczne aktywności poboczne. Oprócz ujawnienia daty premiery udostępniono pierwszy zwiastun. Uwagę przykuwa zaawansowany system zniszczeń elementów otoczenia oraz swoboda eksploracji.

LEGO 2K Drive zadebiutuje 19 maja 2023 r. na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.

Wbrew pozorom LEGO 2K Drive nie koncentruje się wyłącznie na wyścigach. Twórcy mocno skupili się na przygotowaniu szeregu pobocznych aktywności oraz zróżnicowaniu świata gry. W celu rozpoczęcia nowej misji lub wyścigu najpierw należy do niego dotrzeć. Dostępną przestrzeń podzielono na biomy, różniące się wyglądem i ukształtowaniem terenu. W trybie jednoosobowym w pierwszej kolejności należy stworzyć kierowcę oraz zbudować własny pojazd - do dyspozycji oddano ponad tysiąc elementów znanych z zestawów LEGO. Co więcej, model jazdy ma ulegać zmianie w zależności od rodzaju środka transportu. Podczas rywalizacji gracze będą mogli zdobywać dodatkowe bonusy, które zapewnią przewagę nad pozostałymi uczestnikami wyścigu.

Na zaprezentowanym zwiastunie możemy zauważyć, iż LEGO 2K Drive wyróżnia się zaawansowanym systemem zniszczeń. Niemal wszystkie elementy otoczenia ulegają destrukcji, a zdobyte w ten sposób klocki zostaną wykorzystane do naprawy uszkodzonego pojazdu. W trybie wieloosobowym gracze będą mogli ze sobą rywalizować bądź współpracować, dostępna będzie także rozgrywka na podzielonym ekranie. LEGO 2K Drive zadebiutuje 19 maja na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Osoby, które zdecydują się na zakup bogatszej wersji (Awesome Edition lub Awesome Rivals Edition) otrzymają wirtualne dodatki oraz rozpoczną zabawę trzy dni przed premierą.

