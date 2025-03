Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered - przedpremierowe szczegóły odnośnie Lost Levels i innej bonusowej zawartości

Crystal Dynamics wraz z Aspyr powoli przygotowują się na premierę odrestaurowanej wersji dwóch odsłon znakomitej sagi w świecie Nosgoth. Jeśli chodzi o dotychczasowe materiały, twórcy dosyć chętnie dzielą się szczegółami związanymi z projektem. Przede wszystkim na każdym kroku starają się ukazać, że to będzie coś znacznie więcej niż zwykły remaster. Teraz zaś, na niespełna tydzień ten przed premierą, konsekwentnie podtrzymują to podejście.

Najnowsza zapowiedź nakreśla dodatkową zawartość, na jaką trafimy w Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered.

Rok 2024 w jakimś stopniu stoi remasterami. Zbliżamy się do rychłej premiery The Thing, a 10 grudnia zameldują się dwie odświeżone odsłony serii Legacy of Kain: Soul Reaver. I jak na razie trzeba powiedzieć, że wygląda to zachęcająco. Najnowsza partia informacji koncentruje się na szeroko pojętej zawartości dodatkowej. Ma ona być swojego rodzaju ukoronowaniem kolaboracji pomiędzy deweloperami Crystal Dynamics, Aspyr oraz społecznością fanów gry. Do takowych należy choćby zestaw map ukazujących nieznane dotąd perspektywy Nosgoth.

Kolejnym punktem programu będą również "Galerie", pozwalające rzucić okiem tak na klasyczne, jak i nowe grafiki koncepcyjne, oraz filmiki FMV z Soul Reavera 1 i 2. Dostaniemy przy tym m.in. oryginalne napisy końcowe, demonstracyjne wideo i zakulisowe materiały. "Dark Chronicle" przygotowano z kolei dla osób pragnących zanurzyć się w skrypty obu gier. Jednym z ważniejszych punktów będzie "Soul Reaver Lost Levels" - to tam rzucimy okiem na lokacje z Undercity, Smokestack, Retreat i Forges, które koniec końców nie trafiły do finalnej wersji klasyków. Na koniec przyszykowano opcję przesłuchania soundtracku składającego się zarówno ze znanych dobrze motywów, jak i tych zupełnie nowych.

Źródło: blog PlayStation