Laptopy z układami NVIDIA GeForce RTX to najlepszy wybór do wszystkich zastosowań - komfortowo pograsz i popracujesz

Laptopy to wszechstronne narzędzia do pracy i rozrywki, których największą zaletą do niedawna była przede wszystkim mobilność. Jednak dzięki technologiom i układom graficznym NVIDIA GeForce RTX, dzisiaj ich funkcjonalności oraz możliwości są znacznie szersze. Notebooki posiadające na pokładzie karty NVIDIA GeForce RTX 4000 oferują nie tylko najwyższą wydajność oraz energooszczędność, ale również przełomowe technologie wpływające na komfort rozrywki czy produktywność. Początek roku szkolnego to dobry moment na wymianę takiego sprzętu, warto więc sprawdzić dlaczego warto zainteresować się laptopami z GeForce RTX i jakie oferty przygotowali poszczególni producenci.

Laptopy z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX to wszechstronne urządzenia zapewniające wysoką wydajność i efektywność energetyczną, które dodatkowo posiadają wiele technologii ułatwiających pracę i uprzyjemniających rozrywkę przed ekranem.

Zacznijmy od najważniejszej informacji - karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 dla laptopów są najwydajniejszymi dostępnymi na rynku, pozwalając uruchamiać gry komputerowe w najwyższej jakości. Jeśli po godzinach pracy bądź nauki zechcesz odpalić Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Black Myth Wukong albo dowolną inną produkcję, to dzięki laptopowi z NVIDIA GeForce RTX 4000 nie będziesz miał z tym problemu. Zaletą najnowszej architektury jest również wysoka efektywność energetyczna, która połączona z technikami Max-Q pozwala tworzyć kompaktowe, lekkie i bardzo mobilne urządzenia. Rozwiązanie NVIDII pozwala również wybierać między różnymi trybami - wydajność, bateria lub cisza - zależnie od potrzeb i stanu akumulatora. Dodajmy do tego jeszcze NVIDIA Battery Boost, które określa równowagę między poborem mocy przez układ GPU i CPU, poziomem akumulatora, jakością obrazu i częstotliwością renderowania, aby zapewnić optymalny czas pracy na zasilaniu z dala od gniazdka.

Oprócz zastosowań stricte rozrywkowych, laptopy z układami NVIDIA GeForce RTX 4000 oferują także szerokie wsparcie dla najróżniejszego oprogramowania, ułatwiającego i przyspieszającego kreatywną pracę. Wystarczy chociażby wspomnieć, że aplikacje związane z inżynierią, architekturą, informatyką, analizą danych, ekonomią itp. korzystają z akceleracji RTX. Pozwala to szybciej wykonać modelowanie 3D albo przeprowadzić analizę danych, również dzięki wsparciu algorytmów AI. Akceleracja z poziomu układu graficznego jest nieocenionym pomocnikiem przy edycji filmów, grafiki i muzyki, zwłaszcza połączona z krótkim czasem eksportu plików. Wszystko to razem sprawia, że notebooki wykorzystujące układy NVIDIA GeForce RTX 4000 stanowią najbardziej wszechstronne i efektywne narzędzie do codziennej pracy, nauki i zabawy.

Najważniejsze cechy laptopów z układami NVIDIA GeForce RTX 4000

DLSS 3 - jest zestawem funkcji przyspieszających generowanie klatek na sekundę, czyli poprawiającym ogólną płynność rozgrywki, która integruje trzy rozwiązania. Pierwszym jest skalowanie obrazu DLSS Super Resolution przy wykorzystaniu algorytmów AI. Drugim jest NVIDIA Reflex, odpowiadające za minimalizowanie czasu opóźnienia systemu. Trzecim jest Frame Generation, pozwalający na wydobycie pośredniej klatki pomiędzy dwoma wygenerowanymi przez silnik gry, co przekłada się na zwiększenie płynności. Technologia DLSS 3 jest dostępna na wszystkich laptopach z układami NVIDIA GeForce RTX 4000 zaczynając od tych najtańszych jak modele MSI GF63, ACER Nitro 5 oraz Lenovo LOQ 15. Jakie efekty daje zastosowanie techniki NVIDIA DLSS 3 można zobaczyć na poniższych wykresach z topowych gier:

Alan Wake II - Cauldron Lake Forest High / RT OFF / PT OFF / RR OFF / DirectX 12 MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 6 12 18 24 30 36 42 48 NVIDIA GeForce RTX 4060

1920x1080, DLSS 3 ON 45 43 NVIDIA GeForce RTX 4060

1920x1080, DLSS 3 OFF 15 13

Black Myth: Wukong - Forest of Wolves Cinema / RT Very High / DirectX 12 MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 6 12 18 24 30 36 42 48 NVIDIA GeForce RTX 4060

1920x1080, DLSS 3 ON 44 42 NVIDIA GeForce RTX 4060

1920x1080, DLSS 3 OFF 18 17

Ray Tracing - NVIDIA jest liderem w implementacji technik ray i path tracingu, a także kilku technik pomocniczych np. ray reconstruction. Wspomniane rozwiązanie wykorzystuje realistyczny model odtwarzania zachowania światła, a symulacja polega na śledzeniu jego ścieżek, gdzie następują przecięcia i odbicia, jak również określeniu ich reakcji z elementami otoczenia. Śledzenie promieni obejmuje też szereg różnorakich efektów m.in. odbicia, cienie, globalne oświetlenie, okluzję otoczenia. Doskonałym przykładem jaką różnicę potrafi to spowodować jest Alan Wake II, który posiada całe spektrum opcji przekładających się na spektakularną grafikę. Jednak do pełnych detali przydadzą się laptopy z układami graficznymi GeForce RTX 4070 Laptop np. MSI Alpha 17, Lenovo Legion 5 albo Predator Helios Neo.

Różnica w jakości odbić po włączeniu ray tracingu

Różnice w jakości cieni i oświetlenia po włączeniu path tracingu

Różnice w jakości elementów po włączeniu ray reconstruction i aktywnym ray tracingu

NVIDA Reflex - Standardem w określaniu wydajności sprzętu pozostają klatki na sekundę, gdzie więcej oznacza lepiej, aczkolwiek FPS-y nie stanowią jedynego parametru opisującego płynność obrazu. Istnieją jeszcze między innymi opóźnienia w generowaniu ramek, mające niebagatelny wpływ na finalne rezultaty czy odczucia. Input lag jest czasem między wysłaniem i wyświetleniem obrazu. Im mniejszy wskaźnik podawany w milisekundach (ms), tym oczywiście lepiej. Dlatego NVIDIA wprowadziła autorskie rozwiązanie, dzięki któremu możemy cieszyć się jeszcze bardziej zredukowanym input lagiem. Technika NVIDIA Reflex jest zgodna ze wszystkimi układami graficznymi z rodziny RTX i GTX, również tymi najtańszymi, które można znaleźć w laptopach ASUS TUF Gaming A15, Lenovo IdeaPad Gaming 3 oraz MSI Thin 15. Ile można w praktyce zyskać? A całkiem sporo, natomiast tutaj posłużę się tytułami wrażliwymi na input laga:

Call of Duty Warzone - Traning Arena 1920x1080 / High / RT OFF / DLSS OFF / DirectX 12 Milisekundy (mniej = lepiej) 5 10 15 20 25 30 35 40 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Reflex High 30.7 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Reflex Normal 35.0 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Reflex OFF 39.0

Fortnite - Floating Island 1920x1080 / High / RT OFF / DLSS OFF / DirectX 12 Milisekundy (mniej = lepiej) 4 8 12 16 20 24 28 32 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Reflex High 19.0 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Reflex Normal 21.7 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Reflex OFF 28.3

NVIDIA Broadcast - propozycja skierowana do internetowych twórców, zwłaszcza streamerów i użytkowników prowadzących wideokonferencje, bowiem przekształca dowolne miejsce transmisji w domowe studio. Przede wszystkim możemy wycinać tła, stosować dowolny podkład oraz korzystać z dodatkowych efektów np. rozmycia. Pozwala to zarazem ograniczyć koszty przygotowania profesjonalnego miejsca nagraniowego wymagającego m.in. green screena czy zewnętrznego oświetlenia. NVIDIA Broadcast wprowadza także dynamiczne śledzenie ruchów kamery, automatyczne dopasowywanie obrazu i redukcję szumów mikrofonu i otoczenia np. pisania do czego wykorzystana jest AI. Aplikację można pobrać TUTAJ. Jest to świetnym uzupełnieniem sprzętu o multimedialno-roboczej charakterystyce m.in. laptopów ACER Nitro 5, Legion Slim 5 16 czy potężnej stacji roboczej ASUS ROG Zephyrus DUO 16.

ChatRTX - aplikacja pozwalająca stworzyć model językowy GPT (LLM) i połączyć go ze swoimi dokumentami, notatkami, obrazami lub innymi danymi. Dzięki generowaniu rozszerzonego pobierania, TensorRT-LLM i akceleracji RTX użytkownik może stworzyć swojego osobistego chatbota, aby szybko uzyskać dopasowane do kontekstu odpowiedzi. Wszystko działa lokalnie na laptopie z układem NVIDIA GeForce RTX i systemem Windows, dzięki czemu szybko i bezpiecznie uzyskasz wyniki. Aplikacja ChatRTX obsługuje różne formaty plików - tekstowe, pdf, doc/docx, jpg, png i xml. System automatycznego rozpoznawania mowy za pomocą AI przetwarza język mówiony i zapewnia odpowiedzi tekstowe w wielu językach. Wymagana jest jednak karta graficzna NVIDIA GeForce RTX z serii 3000 lub 4000 posiadająca co najmniej 8 GB pamięci VRAM oraz system operacyjny Windows 11. Najtańszymi laptopami spełniającymi kryteria są chociażby Acer Nitro V 15, MSI Katana 15 oraz ASUS TUF Gaming.

NVIDIA Studio - NVIDIA przygotowała także specjalne rozwiązania dla twórców. Niezależnie od tego czy renderujesz, edytujesz wideo nawet w 8K, zajmujesz się projektami, czy tworzysz dla zabawy, możesz to robić sprawniej i szybciej. Platforma NVIDIA Studio łączy w sobie karty graficzne GeForce RTX 4000, oprogramowanie zawierające wyspecjalizowane pakiety SDK oraz dedykowane sterowniki. W ramach platformy przeprowadzone są rygorystyczne testy z uwzględnieniem najważniejszych aplikacji do pracy twórczej. Dodatkowo, można w aplikacji NVIDIA lub GeForce Experience szybko przełączać się pomiędzy wersją Game Ready oraz Studio, zależnie do czego będziemy wykorzystywać nasz sprzęt. Najlepsze efekty w takich zastosowaniach zapewniają laptopy dysponujące mocnymi specyfikacjami ze wskazaniem na GeForce RTX 4070 / 4080, czyli m.in. PREDATOR Helios Neo, MSI Vector 16 albo ASUS ROG Zephyrus DUO 16.

RTX Video - to nowa technologia skalowania wideo, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i rdzenie Tensor zintegrowane w układach GeForce RTX do poprawy jakości wideo oglądanego w przeglądarce Chrome lub Edge. Dokonuje tego poprzez usunięcie blokowych artefaktów kompresji i zwiększenie rozdzielczości wideo. Poprawia to ostrość i czystość obrazu, a także pozwala oglądać treści online z Twitcha, YouTube'a, Netflixa czy Hulu w ich natywnej rozdzielczości na wyświetlaczach o wyższej rozdzielczości. Technologia RTX Video jest obsługiwana przez wszystkie układy GPU z serii RTX 3000 i 4000, również najtańszych modelach np. ASUS VivoBook 16X, MSI Thin 15 oraz HP Victus 15.

Oferta laptopów z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX jest bardzo szeroka, obejmując modele multimedialne, maszyny gamingowe i wydajne stacje robocze. Wszyscy użytkownicy skorzystają z nowoczesnych rozwiązań oraz technologii NVIDIA, które uprzyjemniają rozrywkę i usprawniają pracę. Notebooki napędzane układami GeForce RTX stanowią także świetną propozycję dla uczniów i studentów, świetnie łączą bowiem walory sprzętu do nauki oraz cyfrowej rozrywki, pozwalając włączyć najlepsze efekty graficzne (ray / path tracing) i technologie poprawiające płynność (NVIDIA DLSS 3). Z drugiej strony, dzięki wysokiej efektywności energetycznej i mobilności, mogą Wam towarzyszyć w każdej podróży.

Źródło: NVIDIA