Kto może zostać Developerem Go?

Sektor nowoczesnych technologii rozwija się wyjątkowo dynamicznie, co skutkuje zwiększeniem popytu na specjalistów z obszaru developerskiego. Obecnie na rynku jest zapotrzebowanie między innymi na programistów pracujących w języku Go. Dobry Developer Go powinien także wykazywać się konkretnymi umiejętnościami miękkimi oraz znajomością innych języków programowania. Poznaj więcej szczegółów i sprawdź, kto może zostać programistą Golang!

Co to jest język Go?

Język Go jest technologią programowania dostępną w ramach open source, która cieszy się coraz większą popularnością w branży IT. Został opracowany w 2009 roku i szybko spotkał się z uznaniem wielu programistów. Jego największą zaletą jest stosunkowo prosta obsługa, szczególnie w porównaniu z bardziej rozbudowanymi językami programowania, takimi jak Python. Nic dziwnego, że praca w Go cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób, które stawiają pierwsze kroki w IT. Nie oznacza to jednak, że język ten nie jest wykorzystywany przez bardziej zaawansowanych programistów - świetnie sprawdza się także przy tworzeniu rozbudowanych aplikacji czy serwerów sieciowych. Jednym z jego kluczowych atutów jest wysoka wydajność oraz zdolność do skalowania. Dzięki wbudowanej obsłudze współbieżności można go wykorzystywać w różnych obszarach IT, w tym w testowaniu i optymalizacji gotowych aplikacji.

Jakie kompetencje powinien posiadać Developer Go?

Jeśli chcesz zostać programistą Go, powinieneś przede wszystkim dobrze zapoznać się z technologią Golang, ale przydatna okaże się także znajomość innych języków. Pracodawcy prowadzący rekrutację na stanowisko Developera Go często uwzględniają w wymaganiach umiejętność programowania w języku Java lub C++. Należy przy tym podkreślić, że znajomość tych dwóch języków znacznie ułatwi opanowanie technologii Goland, ponieważ cechują się one podobną składnią. W zależności od specyfiki danego stanowiska pracodawcy mogą także oczekiwać wiedzy z zakresu stosowania konkretnej metodyki, na przykład DevOps. Istotna jest również biegła znajomość języka angielskiego. Warto podkreślić, że Developerzy Go często pracują także w obszarze cybersecurity. W tym przypadku wymagana jest umiejętność obsługi dedykowanych narzędzi do zabezpieczania serwerów przed atakami hakerów. Dlatego też, jeśli interesuje Cię praca specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa, znajomość programowania w Go z pewnością będzie Twoim atutem.

Jakie umiejętności miękkie i cechy powinien mieć programista Go?

W zawodzie Developera Go bardzo ważne jest również posiadanie odpowiednich umiejętności miękkich. W tej profesji najlepiej odnajdują się osoby wykazujące się dokładnością, które potrafią rzetelnie sprawdzać poprawność tworzonego kodu. Przydatną cechą okaże się także zdolność do kreatywnego myślenia, szczególnie w przypadku specjalistów wykorzystujących język Go do projektowania aplikacji. Wielu pracodawców oczekuje również od kandydatów na stanowisko Developera Go wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych. Jest to związane ze współpracą programisty Golang z pozostałymi członkami zespołu deweloperskiego. Tak jak w przypadku innych profesji związanych z IT, również w tym zawodzie bardzo dobrze odnajdą się osoby chętne do pogłębiania swojej wiedzy i poznawania nowych technologii.

Podsumowanie

Jeśli chcesz zostać Developerem Go, powinieneś poznać bliżej nie tylko tę technologię, ale także język C++ albo Java. Pamiętaj również o rozwijaniu niezbędnych umiejętności miękkich - wysoka komunikatywność czy umiejętność kreatywnego myślenia będą Twoimi atutami.

Źródło: Pracuj.pl