Komputer ACTINA PBM Project Zero, czyli wydajnie i estetycznie. W środku AMD Ryzen 7 7800X3D i GeForce RTX 4070 Ti Super

ACTINA przygotowała bardzo efektowny zestaw komputerowy, który wykorzystuje komponenty MSI Project Zero, przenosząc zarządzanie okablowaniem oraz estetykę na wyższy poziom. Maszyna z procesorem AMD Ryzen 7 7800X3D i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, zapewnia też wysoką wydajność w grach komputerowych. Jeśli szukacie gamingowego peceta łączącego niebanalny wygląd, najnowsze technologie oraz wzorową jakość złożenia, to ACTINA Powered by MSI spełnia wszystkie kryteria.

ACTINA Powered by MSI w nowym wydaniu, to połączenie wysokiej wydajności dzięki mocnym komponentom, świeżej stylistyki za sprawą przeszklonej obudowy i wzorowego zarządzania kablami przy wykorzystaniu komponentów MSI Project Zero (złącza na rewersie płyty głównej).

ACTINA to marka komputerów stacjonarnych z ponad 20-letnim stażem, której właścicielem jest firma ACTION, jeden z największych dystrybutorów sprzętu elektronicznego w Polsce. Producent posiada w swoim portfolio sklep internetowy Sferis i portal gram.pl, więc mówimy o poważnym graczu z solidnym zapleczem. Oprócz zestawów stricte gamingowych, firma oferuje również sprzęt serwerowy i sieciowy, niemniej to właśnie maszyny dla graczy cieszą się obecnie największą popularnością. Częściowo jest to zasługą ogromnej aktywności firmy w stale rosnącym sektorze e-sportowym (łącznie ze sponsorowaniem zwycięskich drużyn), a także uczestnictwa w największych imprezach branżowych - IEM, Gamescom, PGA. Producent regularnie rozszerza portfolio o kolejne zestawy z różnych segmentów cenowych, dostosowując konfiguracje do aktualnych warunków rynkowych. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sprzęt w przeważającej mierze zbudowany na podzespołach MSI, czyli gamingowy zestaw ACTINA Powered by MSI. Jeśli jesteście zainteresowani, jakie nowości do oferty wprowadza producent, to możecie go znaleźć na kanałach społecznościowych m.in. Facebooku, TikToku i Instagramie.

Konfiguracja Komputera ACTIN A Powered by MSI Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D 8R/16W 4200-5000 MHz Płyta główna MSI B650M Project Zero AMD AM5 mATX Karta graficzna MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming X Slim White Pamięć RAM 32 GB Kingston Fury Beast RGB 6000 MHz CL30 Nośnik SSD MSI Spatium M450 TB M.2 PCI-Express 4.0 x4 Chłodzenie CPU MSI MAG CoreLiquid E240 White 2x 120 mm ARGB Zasilacz MSI MAG A850GL White 80PLUS Gold / ATX 3.0 / PCIe 5.0 Obudowa MSI MAG Pano M100R PZ White 4x 120 mm ARGB System operacyjny - - Oprogramowanie BitDefender Internet Security Darmowe 12 miesięcy Cena 9500 zł 36 miesięcy gwarancji

ACTINA Powered by MSI oprócz bardzo dobrych konfiguracji pod względem sprzętowym, a także starannego złożenia, oferuje kupującemu szereg unikalnych korzyści. Po pierwsze komputery przed wysyłką są dokładnie sprawdzane, przechodząc 36 godzinne testy obciążeniowe, więc użytkownik otrzymuje wygrzaną jednostkę. Po drugie, każdy zestaw może zostać dowolnie zmodernizowany lub zoptymalizowany pod potrzeby kupującego, wystarczy skontaktować się z obsługą. Po trzecie, komputery są doskonale zabezpieczone w transporcie piankami termoaktywnymi, co minimalizuje ryzyko fizycznych uszkodzeń. Po czwarte, producent nie stosuje plomb ograniczających dostęp do wnętrza i dokonywania własnych modyfikacji, a każdy podzespół posiada osobną gwarancję. Całość jest natomiast objęta 36 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Po piąte, każdy model otrzymuje darmową 12-miesięczną licencję na BitDefender Internet Security oraz dostęp do infolinii ze wsparciem technicznym. Wszystkie aktualnie sprzedawane komputery ACTINA Powered by MSI znajdziecie TUTAJ.

MSI B650M Project Zero

Jeden z ważniejszych elementów składowych najnowszego zestawu ACTINA Powered by MSI stanowi płyta główna MSI B650M Project Zero, która rewolucjonizuje zarządzanie przewodami zasilającymi i transmisyjnymi. Wszystkie złącza wychodzące z płyty głównej umieszczono bowiem na rewersie laminatu, całkowicie usuwając okablowanie z widocznej przestrzeni. Samo urządzenie jest dodatkowo obudowane pięknymi aluminiowymi radiatorami. Takie innowacyjne podejście do kwestii zarządzania przewodami znacznie poprawia warstwę estetyczną zestawu komputerowego, pozwalając lepiej wyeksponować resztę komponentów. Oczywiście, potrzebna jest jeszcze odpowiednia obudowa komputerowa, ale zastosowana MSI MAG Pano M100R PZ White idealnie współpracuje z modelem MSI B650M Project Zero. Pod względem wizualnym komputer mocno się wyróżnia, również dzięki białej kolorystyce.

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming X Slim White

MSI MAG A850GL White

MSI MAG Coreliquid E240 White

Karta graficzna MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming X Slim White, chłodzenie MSI MAG Coreliquid E240 White i zasilacz MSI MAG A850GL White również zostały dobrane w pasującej kolorystyce. MSI dysponuje niemalże pełnym portfolio komponentów, wyłączając procesory i pamięci RAM, dlatego możliwe jest stworzenie zestawu w większości opartego na rozwiązaniach tego producenta. Każdy z wybranych elementów jest jednak wysokiej klasy. Chłodzenie posiada efektowne podświetlenie na wentylatorach i pompce, zasilacz wykonano w standardzie ATX 3.0 z obsługą PCIe 5.0, natomiast karta graficzna posiada tryb półpasywny. Całość pięknie komponuje się wewnątrz obudowy MSI MAG Pano M100R PZ White. Spójrzcie jak wygląda opisywana ACTINA Powered by MSI w pełnej okazałości:

Komputer prezentuje się imponująco, zwłaszcza przy zsynchronizowanym podświetleniu obejmującym cztery 120 mm wentylatory obudowy, system chłodzenia, pamięci RAM i kartę graficzną. Osoby doceniające walory estetyczne zapewne będą zachwycone ACTINA Powered by MSI. Wszystko pasuje idealnie, zachęcając do postawienia takiego peceta na biurku, aby każdy mógł go podziwiać. Warto zauważyć, że producent zadbał także o aspekty praktyczne m.in. zastosował metalowy wspornik dla karty graficznej MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming X Slim White, który utrzymuje laminat w idealnej pozycji. Przewód zasilający również jest praktycznie niewidoczny. Węże systemu chłodzenia MSI MAG Coreliquid E240 White pospinano z kolei opaskami rzepowymi, więc estetyka wnętrza jest na poziomie naprawdę rzadko spotykanym nawet w komputerach samodzielnie składanych przez entuzjastów.

Okablowanie na zapleczu zostało poukładane i pospinane opaskami zaciskowymi, a większość wiązek zmieszczono w komorze zasilacza. Utrzymano tutaj nienaganny porządek, również w kwestii podłączenia wentylatorów do kontrolera. Sprawę ułatwił zasilacz MSI MAG A850GL White dysponujący całkowicie modularnym okablowaniem, a białe wiązki idealnie pasują do reszty komponentów. ACTINA Powered by MSI posiadającą procesor AMD Ryzen 7 7800X3D, kartę graficzną MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming X Slim White, 32 GB DDR5-6000 oraz 1 TB SSD, wyceniono na 9500 złotych i możecie ją kupić TUTAJ. Cena jest atrakcyjna jeśli porównany komponenty kupione osobno, profesjonalne złożenie zestawu i bardzo dobre warunki gwarancji.

Źródło: Actina