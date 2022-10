Kolejny niesamowity projekt w Minecrafcie. Tym razem użytkownik zbudował w grze cały wszechświat. Tak jakby

Minecraft to gra-fenomen, którą warto znać przynajmniej z nazwy, ale dużo bardziej warte zapoznania są niektóre dzieła w grze, przygotowane przez samych graczy, których wyobraźnia nie zna granic. Można by się nawet pokusić o podsumowanie, że Minecraft sam w sobie rozwija kreatywność. Gracze zbudowali tu mianowicie już niejeden świat, tym razem przyszła pora na kolejne dzieło użytkownika Reddita o nicku ChrisDaCow.

Projekt redditera ChrisDaCow przedstawia najważniejsze elementy kosmosu, takie jak supergromady galaktyk, mgławice czy czarne dziury.

Redditer ChrisDaCow pochwalił się właśnie swoim imponującym projektem, który można opisać jako "wszechświat w Minecrafcie". Oczywiście jest to spore uproszczenie myślowe, a projekt przedstawia po prostu najważniejsze elementy kosmosu jak supergromady galaktyk, mgławice czy czarne dziury. No i jest także sferyczna reprezentacja całego znanego wszechświata. Twórca nie zapomniał przy tym także i o naszym bliższym sąsiedztwie, a więc o Układzie Słonecznym.

Choć pytano go o to wiele razy, Chris nie zdradził, ile czasu zajęło mu zbudowanie tego niesamowitego modelu. Prawdopodobnie do wygenerowania niektórych elementów użyto specjalistycznego oprogramowania i obrazów, ale to nie czyni projektu mniej imponującym. Twórca z pewnością tak czy siak spędził wiele godzin na przeglądaniu zdjęć, przesuwaniu pojedynczych bloków na właściwą pozycję i dopracowywaniu innych rzeczy jak cykl dnia i nocy.

Źródło: Reddit