Kinguin Esports Performance Center w Warszawie zostaje zamknięte. Znika ważny punkt na esportowej mapie Europy

Kinguin, jedna z wiodących marek na rynku w branży esportu, niespodziewanie ogłosiła właśnie zamknięcie Kinguin Esports Performance Center w Warszawie. Działalność EPC zostanie wstrzymana w maju tego roku w związku z wygaśnięciem umowy najmu z dotychczasowym partnerem. Dodatkowo przeniesione zostanie warszawskie biuro samej firmy. Można więc uznać, że kończy się jedna z ważniejszych epok dla rodzimego esportu - w końcu EPC było centrum wielu rozgrywek w naszym kraju.

Działalność Kinguin EPC zostanie wstrzymana dokładnie w maju tego roku w związku z wygaśnięciem umowy najmu z dotychczasowym partnerem.

Od swojego wielkiego otwarcia w 2019 roku Kinguin Esports Performance Center ugruntowało swoją pozycję czołowego obiektu w społeczności esportowej. Od momentu powstania centrum zorganizowało ponad 300 bootcampów, w tym 115 w samym 2023 roku i konsekwentnie zapewniało nieocenione możliwości szkoleniowe zespołom z całego świata. W EPC gościło głośnych zawodników esportu, w tym np. Natus Vincere, Imperial, FaZe Clan czy Fnatic. Warto też dodać, że Kinguin Esports Performance Center w 2022 roku zostało otwarte bezpłatnie dla wszystkich ukraińskich profesjonalnych graczy i ich rodzin. W sumie przebywało tam ponad 30 osób z Ukrainy, które nadal mogły doskonalić swoje umiejętności i możliwości w sferze esportu.

Jak mówi Wiktor Romaniuk, założyciel Kinguin Esports Performance Center: "Wstrzymując działalność w warszawskim centrum, angażujemy się we wspieranie e-sportu nie tylko w naszym regionie, ale na całym świecie. Nasze zaangażowanie we wzrost i rozwój e-sportu pozostaje niezachwiane i aktywnie poszukujemy nowych możliwości, aby kontynuować tę misję. Składamy serdeczną wdzięczność wszystkim graczom, partnerom i kibicom, którzy przyczynili się do sukcesu Kinguin Esports Performance Center w Warszawie. Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie w celu uzyskania przyszłych aktualizacji".

Źródło: Kinguin