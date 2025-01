KINGPIN nawiązuje współpracę z PNY. Nadchodzą nowe układy graficzne od legendarnego overclockera

Wielu graczy i entuzjastów zapewne do dziś ubolewa nad tym, że EVGA wycofała się z rynku kart graficznych. W jej ofercie znaleźć można było wiele ciekawych niereferencyjnych jednostek. Na szczególną uwagę zasługiwały topowe modele z oznaczeniem KINGPIN, które przygotowane zostały we współpracy ze znanym overclockerem Vince Lucido. Jak się jednak okazuje, kolejne układy w takim stylu powrócą już niebawem, ale zobaczymy na nich logo innego producenta.

KINGPIN twierdzi, że na rynku wysokiej klasy kart graficznych istnieje ogromna luka i ma nadzieję wypełnić ją dzięki współpracy z PNY. Pierwsze owoce kooperacji poznamy już zapewne dopiero po premierze układów NVIDIA GeForce RTX 50.

Vince Lucido, znany również właśnie jako KINGPIN, ujawnił w wywiadzie dla kanału Gamers Nexus, że nawiązał współpracę z firmą PNY. To z pewnością dobre wieści dla tych, którzy liczyli na powrót bezkompromisowych kart graficznych. Wybór może nieco zaskakiwać - wszak PNY raczej nie zaliczymy do największych firm z tej branży. Bohater niniejszego newsa ujawnił jednak, że po zakończeniu współpracy z EVGĄ kontaktował się z wieloma innymi podmiotami, jak np. GALAX czy ASUS. Producenci ci mają już jednak w swoich szeregach ekspertów w dziedzinie overclockingu. Trwały też rozmowy z MSI, ale producent ten ostatecznie uznał, że nie chce w swojej ofercie układów GPU przystosowanych do ekstremalnego podkręcania.

PNY okazało się więc idealnym wyborem, bowiem producent ten wyraził zdecydowaną gotowość do "wstrząśnięcia" rynkiem GPU. KINGPIN twierdzi, że na rynku wysokiej klasy kart graficznych istnieje ogromna luka i ma nadzieję wypełnić ją dzięki współpracy z PNY. Tak czy owak, trudno oczekiwać, że pierwsze modele od KINGPIN zostaną ujawnione już w najbliższych tygodniach. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze owoce kooperacji poznamy dopiero po premierze kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 50. Ci, którzy oczekują firmowo podkręconych kart z rozbudowanym systemem chłodzenia, bogatą sekcją zasilania i licznymi modyfikacjami, mogą już zacierać ręce!

Źródło: TechPowerUP, Gamers Nexus