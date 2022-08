KFA2 GC-03 - doposażony fotel dla graczy z podłokietnikami 4D, regulacją głębokości podparcia i funkcją bujania

KFA2 to marka, która znana była dotychczas głównie z niereferencyjnych kart graficznych czy peryferii komputerowych. Ostatnimi czasy KFA2 poszerza jednak swoją działalność. Chociażby kilka miesięcy temu na PurePC mogliście przeczytać test ich pierwszego monitora Vivance-01, a już terach marka informuje, że przygotowała także nowy gamingowy fotel. Na ten moment nie wiadomo niestety kiedy dokładnie KFA2 GC-03 zawita na sklepowych półkach i w jakiej cenie. Szczególnie drogo jednak być nie powinno.

KFA2 GC-03 to najnowszy fotel dla graczy chińskiego producenta. Wnosząc po specyfikacji, zanosi się na funkcjonalny sprzęt, zwłaszcza że wykonano go nie tylko z użyciem skóry PU, ale także z materiału.

Jak informuje producent, KFA2 GC-03 to ergonomiczny fotel dla graczy, który posiada system regulacji podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Pozwala to użytkownikom zachować naturalną pozycję, nawet podczas wielogodzinnych maratonów w ulubionych tytułach. Pokrętła z boku fotela umożliwiają zaś szybkie dostosowanie głębokości tegoż poparcia, wyznaczając odpowiednią postawę. Nie obyło się także bez funkcji bujania oraz odchylenia oparcia do 180°.

O komfort użytkowania mają zadbać także szerokie siedzisko (56 cm), poduszka pod głowę, wypełnienie gąbką o wysokiej gęstości oraz podłokietniki 4D, a więc z możliwością regulacji ich pozycji w czterech kierunkach. Konstrukcja fotela została oparta na 100-mm gazowym podnośniku czwartej klasy i stalowej ramie. Warto w tym miejscu podkreślić, że krzesło ma nośność aż 170 kg. W specyfikacji czytamy także o wykorzystaniu ekoskóry oraz "wysokiej jakości, nieprzesiąkliwego materiału", dzięki czemu fotel ma być odporny na zachlapania, a także łatwy w utrzymaniu czystości. Fotel celowany jest w osoby o wzroście mniej więcej 170 cm.

