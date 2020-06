Jim Keller po dwóch latach odchodzi z Intela z powodów osobistych

Co łączy procesory AMD K7 i K8, Apple A4 i A5 oraz AMD Zen? Można powiedzieć, że układy te mają wspólnego ojca - Jima Kellera. Co by nie mówić, to niezwykle zasłużona postać dla całej branży technologicznej, która powinna być dobrze kojarzona przez stałych czytelników PurePC. Oprócz nadzorowania prac nad wspomnianymi architekturami miał on również krótki epizod w Tesli, gdzie pracował nad autorskim chipem, po czym dołączył do Intela. Współpraca z Niebieskimi nie trwała jednak zbyt długo - po nieco ponad dwóch latach od dołączenia do giganta Jim Keller postanowił zrezygnować z pracy z powodów osobistych. Obejmował on stanowisko starszego wiceprezesa działu Silicon Engineering Group.

To z pewnością istotna informacja dla całego rynku, która jednak nie ma aż tak poważnego wydźwięku przez szeroko komentowaną prezentację konsoli Sony PlayStation 5. Nie znamy dokładnych powodów odejścia Jima Kellera z Intela, jednak w specjalnym oświadczeniu cała załoga życzy jemu i jego rodzinie wszystkiego najlepszego. Oczywiście doświadczenie nauczyło nas, że w takich przypadkach powody odejścia mogą być inne, ale dopóki nie wiemy nic więcej na ten temat, lepiej nie wysnuwać przesadnych podejrzeń.

Co ciekawe, Jim Keller nie rozstaje się z Niebieskimi od razu - jeszcze przez 6 miesięcy będzie on zewnętrznym konsultantem Intela. W związku z jego odejściem w firmie dojdzie to kilku roszad. Szefem całego segmentu Technology, Systems Architecture and Client Group pozostanie dr. Venkata (Murthy) Renduchintala, ale zmiany (ze skutkiem natychmiastowym) wprowadzone zostaną w podległych działach:



Sundai Mitra, były prezes NetSpeed Systems i obecny szef Configurable Intellectual Property and Chassis Group, poprowadzi nowym dział IP Engineering Group,

Gene Scuteri będzie kierował działem Xeon and Networking Engineering Group,

Daaman Hejmadi powróci na stanowisko szefa działu Client Engineering Group, który będzie projektował nowe układy SoC,

Navid Shahriari nadal będzie kierował Manufacturing and Product Engineering Group.

Źródło: Intel