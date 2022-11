Jeff Bezos ostrzega ludzi przed nadmierną rozrzutnością w nadchodzącym, przedświątecznym czasie

W ostatnim z wywiadów dla CNN, Jeff Bezos (CEO Amazona i Blue Origin) został zapytany, czy uważa, że konsumenci powinni przygotować się na trudności związane z globalnym "spowolnieniem gospodarczym". Odrzekł, iż pewne ryzyko związane z finansami jest nieuniknione i dodał: "Jeśli myślisz o zakupie nowego telewizora z dużym ekranem, to na razie się z tym wstrzymaj. Zachowaj gotówkę i zobacz co się stanie. To samo z lodówką, nowym samochodem, czy czymkolwiek innym".

Jeff Bezos, jeden z najbogatszych ludzi na świecie ostrzega konsumentów, aby w najbliższym czasie rozważniej podchodzili do zakupów.

Biorąc pod uwagę nieustanną spiralę inflacji, rosnące koszty energii i ciągłe doniesienia o firmach zwalniających tysiące pracowników, łatwo zrozumieć, co Bezos ma na myśli. Trochę mniej spotykane jest to, że Bezos sugeruje, abyśmy wstrzymali się ze zbędnymi wydatkami, będąc czwartą w kolejności najbogatszą osobą na świecie (jego majątek szacowany jest na 120 miliardów dolarów). Co równie intrygujące (ale i godne pochwały) to fakt, że Bezos zamierza w najbliższym czasie przekazać większość swojego majątku na cele charytatywne (związane z walką z ociepleniem klimatu oraz podziałami politycznymi i społecznymi).

Wspomnieliśmy wcześniej o masowych zwolnieniach, warto więc w tym miejscu zaznaczyć, że takowe planuje także sam Amazon. Firma Bezosa celuje w zwolnienie aż 10 tysięcy pracowników biurowych. Co prawda czwarty kwartał roku to dla Amazona swoiste żniwa (Czarny Piątek, Boże Narodzenie itp.), ale ze względu na globalne tendencje, firma obniżyła oczekiwania finansowe co do Q4 2022. O ile analitycy sugerowali, że w tym gorącym czasie Amazon zarobi ok. 155 miliardów dolarów, to sam Amazon celuje raczej w 140-148 miliardów.

Źródło: TechSpot