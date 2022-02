Jakie testy gier chcecie zobaczyć w marcu? Ankieta dla czytelników: Shadow Warrior 3, Elex II czy Elden Ring

Ponieważ natura dała mi tylko dwie ręce, doba niezmiennie trwa zaledwie 24 godziny, a gorących premier w nadchodzących tygodniach się namnożyło, kieruję do Was pytanie najwyższej wagi. Szanowny ludu PurePC! Testy wydajności której gry chcecie najbardziej zobaczyć: Shadow Warrior 3, Elex II czy Elden Ring? Na wszystko czasu raczej nie starczy, muszę to uczciwie zakomunikować, więc określmy priorytety. Otwieram ankietę, biorę po 200 złotych od zawodników i zaczynam licytację :) Każdy tytuł należy do trochę innej bajki (strzelanina, cRPG, souls-like), wszystkie najpewniej będą bardzo popularne, ale zwycięzcą głosowania zajmę się oczywiście w pierwszej kolejności. Potem, jak starczy zdrowia, zobaczymy co dalej...

Jakie testy gier chcecie zobaczyć w marcu? Shadow Warrior 3, Elex II czy Elden Ring? Wy odpowiadacie, my zrobimy resztę.

Test wydajności jakiej gry najbardziej Cię interesuje: Shadow Warrior 3 Elex II Elden Ring

Shadow Warrior 3 - pierwszoosobowa strzelanina będąca trzecią częścią przygód wyszczekanego najemnika Lo Wanga, wychuchana przez warszawskie studio Flying Wild Hog. Markę możecie pamiętać z końcówki lat 90-tych, kiedy zadebiutował oryginalny Shadow Warrior autorstwa 3D Relams, odpowiedzialnego również za kultowego Duke Nukem 3D. Jest to zresztą jeden z niewielu naprawdę udanych powrotów po latach, zwłaszcza jak spojrzymy na remake Rise of the Triad, Duke Nukem Forever czy inne paszkwile tego pokroju. Czasy się zmieniły, technologia poszła do przodu, a Shadow Warrior to nadal bezkompromisowa rozwałka oblana wiadrem czarnego humoru i rubinowego sosu. Graficznie wygląda całkiem nieźle i wykorzystuje Unreal Engine 4, zamiast autorskiego silnika Road Hog Engine. Who Wants Some Wang?

Elex II - sequel średnio przyjętego cRPG, który był pierwszym nowym projektem Piranha Bytes od czasów zakończenia przygody z serią Gothic (Risen to był w zasadzie Gothic pod inną nazwą). Nazwanie tej produkcji Gothic'kiem w futurystycznych klimatach byłoby jednak... wysoce wskazane. Twórcy przenieśli bowiem charakterystyczną drewnianą mechanikę do innego świata, który pod wieloma względami do złudzenia przypomina Myrtanę. Dlatego chyba nikogo nie powinno zdziwić, jeżeli Elex II przyniesie po prostu więcej tego samego, prawda? Piranha Bytes ma swój niepowtarzalny styl tworzenia gier, który możecie kochać lub nienawidzić. Technicznie na pewno nie będzie to cudeńko, ale pewien progres względem poprzednika wykonano.

Elden Ring - kolejna produkcja od FromSoftware, twórców Dark Souls, Sekiro: Shadow Die Twice i Bloodborne. Hej! Spokojnie, zostańcie jeszcze chwilę i dajcie szansę Elden Ring. Obiecuję, że nie będzie bolało, a nawet jeśli, to troszeczkę mniej niż wcześniej :) Gra będzie oczywiście zręcznościową nawalanką z elementami cRPG, która wymaga od grającego rozwagi, dyscypliny i konsekwencji. Poziom trudności będzie jednak odrobinę niższy od typowych Soulsów. Smaczku produkcji dodaje także udział George’a R. R. Martina w procesie kreowania historii świata. Poza tym, plansza nareszcie będzie otwarta i dostaniemy własnego wierzchowca. Silnik napędzający Elden Ring pożyczono od Sekiro i Bloodborne, ale dokonano w nim kilku usprawnień.