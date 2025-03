iPhone 15 Pro - wyciekły zdjęcia przedstawiające nowy smartfon firmy Apple. Nie należy spodziewać się rewolucji w projekcie

Już w przyszłym miesiącu swoją premierę będą miały pierwsze smartfony iPhone 15. Wśród nich znajdzie się zapewne także model z dopiskiem "Pro". Choć opublikowano już wiele informacji na temat specyfikacji urządzenia, to nie widzieliśmy dotąd, jak smartfon wygląda w rzeczywistości. W sieci pojawiły się zdjęcia, które najprawdopodobniej przedstawiają iPhone’a 15 Pro. Uwagę zwraca zwłaszcza port USB-C i przycisk akcji, który zastąpi przełącznik wyciszenia.

Wyciekły zdjęcia, na których widnieje prawdopodobnie iPhone 15 Pro. Choć rewolucji w projekcie zabrakło, to nowy smartfon będzie cechował się paroma elementami, które odróżnią go od poprzedników.

Apple nie zaprezentowało jak dotąd oficjalnie swojej najnowszej linii smartfonów. Na podstawie wcześniejszych doniesień wiemy jednak, czego można się mniej więcej spodziewać. Do niedawna największym znakiem zapytania był wygląd iPhone’ów 15. Zdjęcia wariantu "Pro" lub próbki jego obudowy przeznaczonej dla producentów etui, zaprezentował użytkownik platformy X (Twitter) – @UniverseIce. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że rewolucji w samym projekcie zabraknie, najnowszy model będzie jednak posiadał kilka elementów nieobecnych w poprzednich edycjach smartfonów Apple. Do zaprezentowanych zdjęć należy jednak podejść z dużą rezerwą, gdyż nawet osoba, która je opublikowała nie ma pewności, czy są prawdziwe.

Główną różnicą jest obecność portu USB-C, zamiast stosowanego do tej pory we wszystkich modelach złącza Lightning. Nowe gniazdo zostało umieszczone w podobnej lokalizacji, co poprzednie. Ten element trafi najprawdopodobniej do wszystkich modeli iPhone’a 15. Inną ważną różnicą jest obecność przycisku akcji z boku smartfona. Ma on zastąpić stosowany do tej pory przełącznik pozwalający na łatwe wyciszenie sprzętu Apple. Jego funkcjonalność będzie szersza, bo umożliwi szybki dostęp także do wielu innych opcji. Wyraźnie widać także oddzielone przyciski do regulowania głośności, co jest wbrew wcześniejszym doniesieniom o pojedynczym długim przycisku o identycznej funkcjonalności. Nowy iPhone wydaje się być ponadto nieco grubszy. Na potwierdzenie wyglądu iPhone’a 15 Pro będziemy musieli zapewne poczekać do oficjalnej prezentacji Apple.

This is said to be the real iPhone 15 Pro (unconfirmed) pic.twitter.com/Cs6go7Fcl4 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 6, 2023

Źródło: @UniverseIce (X), WCCFTech