InWin N127 - Przewiewna obudowa z oryginalnym, kosmicznym frontem debiutuje w mniejszym formacie

W czasach gdy hartowane szkło oraz podświetlenie RGB LED stało się codziennością w nawet najtańszych obudowach komputerowych producentom coraz trudniej wyróżnić się na tle konkurencji. Zwłaszcza, że standard ATX ma już kupę lat i większość rozwiązań została dawno odkryta. Nie oznacza to jednak, że firmy stanęły w miejscu i nie próbują nowych rzeczy. Jednym z podmiotów, który nie boi się eksperymentować jest InWin. Ledwo miesiąc temu Tajwańczycy prezentowali spory, pojemny model N515 z efektem "mgławicy", a teraz przyszła pora na mniejszy wariant skierowany do bardziej cywilnych zestawów komputerowych. Nadal jednak mowa o dużej pojemności i wysokiej przewiewności.

InWin N127 to droższy wariant z efektem "mgławicy" na froncie, zaś InWin 127 to bardziej stonowana propozycja tylko z podświetlanym logo producenta.

InWin N127 to dwukomorowa obudowa typu Mid Tower o wymiarach 445 x 210 x 476 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 8,7 kilograma. Wykonana została ze stali SECC, hartowanego szkła oraz tworzyw sztucznych. W środku zmieszczą się płyty główne w formie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 160 milimetrów; karty graficzne o długości do 370 milimetrów oraz zasilacze ATX o długości do 200 milimetrów. Dla magazynów danych przewidziano dwie zatoki 3,5 cala lub cztery miejsca 2,5 cala.

W InWin N127 zmieści się do sześciu wentylatorów 120-milimetrowych - dwa z przodu, trzy na dole i jeden z tyłu albo odpowiadające im radiatory od układów LC/AiO. Fabrycznie otrzymujemy jedną jednostkę InWin Luna AL120 z podświetleniem ARGB LED oraz zestaw filtrów przeciwkurzowych. Warto podkreślić, że front jest meshowy, a dodatkowe otwory wentylacyjne znalazły się na stalowym panelu bocznym. W sprzedaży pojawi się też model InWin 127, który jest pozbawiony "kosmicznego" efektu i dołączonego wentylatora, ale w zmian ma być nieco tańszy. Niestety Tajwańczycy nie zdradzili sugerowanych cen, ale raczej tanio nie będzie.

Źródło: In Win