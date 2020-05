Intel Tiger Lake-U - informacje o topowym procesorze dla laptopów

Od kilku miesięcy w sieci pojawiają się regularnie kolejne testy wydajności próbek inżynieryjnych procesorów Intela należących do 11 generacji Tiger Lake. Pierwsze jednostki będą układami niskonapięciowymi z serii U oraz Y, które będą przeznaczone dla ultrabooków, urządzeń konwertowalnych oraz małych komputerów pokroju Intel NUC. Specyfikacja procesorów Tiger Lake nadal pozostaje tajemnicą, choć kolejne wpisy w różnych bazach wskazują, że Intel nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich niskonapięciowych jednostek dla laptopów. Już kilka tygodni temu pojawiły się informacje o znaczącym postępie w uzysku krzemu na 10 nm litografii, co oznacza, że w tym roku powinniśmy otrzymać dużo więcej procesorów wykorzystujących wspomniany proces technologiczny.

W bazie programu 3DMark pojawił się nowy wpis dotyczący niskonapięciowego procesora Intel Tiger Lake-U, prawdopodobnie w postaci 28 W układu Intel Core i7-1185G7.

W bazie programu 3DMark pojawiła się kolejna próbka inżynieryjna procesora Intel 11 generacji. Mowa oczywiście o niskonapięciowym układzie z rodziny Tiger Lake-U. Według wskazań benchmarku, procesor pracował z bazowym zegarem wynoszącym 2,8 GHz. Dotychczas większość próbek CPU o TDP 28 W charakteryzowało się zegarem 2,7 GHz. Możemy więc przypuszczać, że Intel pracując nieustannie nad kolejną generacją procesorów dla laptopów, był w stanie jeszcze podpić bazowy zegar o 100 MHz. Nie wiemy oficjalnie jaki zegar uzyskamy w trybie Turbo Boost 2.0, jednak na chińskim forum Weibo już jakiś czas temu (plotka pochodzi również od osoby, która ujawniła plany Intela dotyczące premiery Tiger Lake w połowie roku), że najwyższy w hierarchii procesor Intel Core i7-1185G7 będzie w stanie uzyskać do 4,7 GHz.

Dopóki nie poznamy oficjalnej specyfikacji od Intela, trudno mimo wszystko nam uwierzyć, że jakikolwiek procesor Tiger Lake-U będzie w stanie uzyskać dużo wyższe taktowanie w porównaniu do 10 generacji Intel Ice Lake-U. Z drugiej strony Intel już deklarował znaczącą poprawę w uzysku z litografii 10 nm, toteż pewna szansa istnieje na to, że nadchodzące procesory zaoferują zauważalnie wyższe zegary w porównaniu do obecnej generacji. Oprócz udoskonalonych rdzeni bazujących na mikroarchitekturze Willow Cove, otrzymamy także mocniejsze, zintegrowane układy graficzne Gen.12 bazujące na architekturze Xe. Ponadto nie zabraknie kontrolera pamięci LPDDR4X 4266 MHz. Jeśli Intel rzeczywiście planuje premierę serii Tiger Lake w połowie roku, to w ciągu kilku tygodni poznamy wszystkie szczegóły o nowych procesorach dla notebooków i urządzeń konwertowalnych.

