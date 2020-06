Intel Coffee Lake - producent wycofuje procesory z produkcji

Procesory Intel Core 8. generacji są chyba dobrze wspominane przez klientów, jak i samych recenzentów. Pomimo tego, że pod względem architektury nie wprowadzały większych ulepszeń względem poprzedników, to jednak dzięki pojawieniu się w układach większej liczby rdzeni użytkownicy starszych jednostek Intel Core mogli poczuć potrzebę upgrade'u. Przypomnijmy - wcześniej Intel w najwyższych mainstreamowym segmencie oferował tylko cztery fizyczne rdzenie, podczas gdy modele Core i7-8700(K) miały ich już sześć. Dziś jesteśmy po debiucie chipów Core 10. generacji, dlatego generacja Coffee Lake staje się już dosyć przestarzała. Nic dziwnego więc, że postanowiono zakończyć jej cykl życia.

Jak zaznaczył producent w swoim dokumencie PCN (Product Change Notifications), program przerwania procesorów 8. generacji rozpoczął się już 1 czerwca, aczkolwiek nie oznacza to, że nagle chipy Coffee Lake stają się całkowicie niedostępne. Intel nadal będzie przyjmował zamówienia na układy generacji do 18 grudnia bieżącego roku, a ostatnia partia jednostek zostanie wysłana 4 czerwca 2021 roku. Status EOL osiągnie więc łącznie 31 procesorów dla komputerów stacjonarnych i 3 mobilne wersje. Pełna lista modeli znajduje się poniżej.

Powód zakończenia życia tej serii chipów jest chyba wszystkim znany - Intel ma aktualnie w ofercie nowsze i wydajniejsze jednostki. Mowa tutaj nie tylko o dopiero co wydanych układach Intel Comet Lake, które oferują aż do 10 fizycznych rdzeni, lecz także odświeżonych Coffee Lake'ach, czyli serii Core 9. generacji. Nie możemy zapominać, że pierwsze procesory Core 8. generacji zadebiutowały w 2017 roku i były one pierwszą odpowiedzią Niebieskich na nową ofertę AMD, czyli serię Ryzen. Od tamtego czasu rynek procesorów znacząco się zmienił.

