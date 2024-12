Insta360 Link 2 oraz 2C - kamery internetowe 4K, które oferują funkcje AI, tryb HDR i efekt bokeh. Ceny lepsze niż poprzednio

Firma Insta360 wprowadziła do oferty nowe kamery internetowe, które oprócz nagrywania wideo w rozdzielczości 4K pozwolą nam na skorzystanie z wielu przydatnych funkcji. Obejmują one podążanie za użytkownikiem, inteligentną redukcję szumów, kontrolowanie kamery przy pomocy smartfona, czy też efekt bokeh. Nowości mają się sprawdzić nie tylko dla streamerów, ale i nauczycieli oraz wszystkich, którzy liczą na dobrą jakość obrazu i szeroką funkcjonalność.

Nowe kamery internetowe od firmy Insta360 są już dostępne do kupienia. Raz jeszcze możemy liczyć na dobrą jakość wideo oraz przydatną funkcjonalność.

Insta360 Link 2

Obie kamery nie różnią się od siebie pod względem jakości nagrywanego wideo, a jedynie swojej konstrukcji. Insta360 Link 2 może skorzystać z 2-osiowego gimbala, dzięki czemu ma możliwość śledzenia ruchów użytkownika, a przy tym w okresie nieaktywności kamera jest przechylana ku dołowi. Z kolei Insta360 Link 2C jest pozbawiona tych cech, ale oferuje fizyczne zakrycie sensora, więc nie trzeba się martwić o swoją prywatność. Oba modele umożliwiają nagrywanie wideo maksymalnie w rozdzielczości 4K przy 30 kl/s. Producent chwali się tym, że kamera potrafi bardzo dokładnie regulować ostrość (PDAF), a także, że jej mikrofony zapewniają świetną jakość dźwięku i oferują usuwanie szumów dzięki odpowiednim algorytmom.

Insta360 Link 2 Insta360 Link 2C Rozmiar sensora 1/2" Rozdzielczość wideo Do 4K przy 30 FPS Format kompresji wideo H.264, MJPEG (4K, 1080@60FPS i tryb portretowy nie wspierają H.264) Kompensacja ekspozycji ±3 EV ISO 100 – 3200 Szybkość migawki 1/8000 – 1/30 s Balans bieli 2000 - 10000K Przysłona F/1.8 Odpowiednik ogniskowej 35 mm 26 mm Fixed FOV 79.5º DFOV, 67º HFOV Zoom cyfrowy 4-krotny Autofocus Od 10 cm do nieskończoności Dźwięk AI Noise Cancelling Tryby AI Tracking, Smart Whiteboard, DeskView Gimbal 2-osiowy Brak Przycisk Dotykowy Cena 229,99 euro 169,99 euro

Możemy liczyć na tryb portretowy, w którym kamera przestawi się na nagrywanie w bardziej smartfonowych proporcjach, czyli 9:16. Natomiast w trybie tablicy tytułowa rzecz zostanie wykadrowana i to nawet jeśli będzie pozbawiona w narożnikach specjalnych znaczników. Nie zabrakło efektu bokeh, trybu HDR, czy też możliwości „nałożenia” cyfrowego makijażu. Jeżeli więc kamera jest nam potrzebna do nagrywania konkretnego kadru, to lepszym wyborem będzie tańszy model Insta360 Link 2C. W przypadku gdy często się przemieszczamy i chcemy ukazać większą część otoczenia, warto się skierować w stronę wariantu Insta360 Link 2. Zakupu możemy dokonać na oficjalnej stronie internetowej tego chińskiego producenta.

Insta360 Link 2C

Źródło: Insta360