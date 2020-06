Injustice: Gods Among Us za darmo na PC, PlayStation 4 i Xbox 360

Jeśli jeszcze nie macie dość darmowych gier, to mamy dla Was informację o jeszcze jednej. W końcu nigdy za wiele, tym bardziej że z tych wieści ucieszą się nie tylko posiadacze PC. Koncern Warner Bros. dość niespodziewanie postanowił udostępnić za darmo bijatykę w popularnym uniwersum DC, czyli Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition. Jest to kompletne wydanie (bardzo dobrej) gry stworzonej przez studio NetherRealm, twórców ostatnich odsłon serii Mortal Kombat. Zawiera zatem wszystkie wydane dodatki DLC, rozszerzające listę dostępnych (anty)bohaterów (włącznie z nowymi skórkami dla nich) i misji S.T.A.R. Jako że produkcja bazuje na DC Comics, to wśród grywalnych superbohaterów i superłotrów są same znamienite postacie pokroju Batmana, Supermana, Jokera, Wonder Woman, Flasha czy Bane’a. Do kiedy obowiązuje oferta?

Warner Bros. udostępniło za darmo bijatykę Injustice: Gods Among Us w edycji Ultimate. Oferta dotyczy PC oraz konsol PlayStation 4, Xbox 360 i Xbox One (w ramach wstecznej kompatybilności) i jest ważna do 26 czerwca do godziny 8:59 czasu polskiego.

Firma Warner Bros. ujawniła, że Injustice: Gods Among Us Ultimate można za darmo dodać do swoich kont na platformach Steam, Microsoft Store (wersja Xbox 360) i PS Store (PS4) do 26 czerwca do godziny 8:59 czasu polskiego. Co ważne, gra zostaje przypisana na zawsze. Co z posiadaczami konsoli Xbox One? Oni również mogą skorzystać z rozdawnictwa, ponieważ bijatyka zadziała w ramach wstecznej kompatybilności. Wydawca chce tym miłym gestem zachęcić do pozostania w domach. Mimo znoszenia obostrzeń w wielu krajach, to pandemia koronawirusa trwa, więc trudno uznać tę decyzję za spóźnioną.

Injustice: Gods Among Us wyszło pierwotnie w kwietniu 2013 roku na większość popularnych wówczas platform sprzętowych, a po kilku miesiącach zdecydowano się wydać edycję Ultimate także na PC oraz PlayStation 4. Pominięto Xboksa One, ale dzięki wspomnianej wcześniej wstecznej kompatybilności gracze mogą zagrać w tę bijatykę na nowszym urządzeniu Microsoftu. W 2017 roku doczekała się pełnoprawnej kontynuacji. Obie odsłony uchodzą za bardzo solidne bijatyki. Jeśli jeszcze jakiś fan DC nie miał okazji zagrać choćby w pierwszą część Injustice, to teraz jest ku temu doskonała okazja, a gra oferuje niezłą kampanię fabularną.

Źródło: Warner Bros