Idea Bank w Huawei AppGallery. To już trzecia aplikacja bankowa

Idea Bank, specjalizujący się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, dołączył właśnie do AppGallery, sklepu Huawei z aplikacjami. Aplikacja mobilna Idea Banku jest trzecią aplikacją bankową dostępną w AppGallery, która zostanie też zintegrowana z Huawei Mobile Services, ekosystemem usług Huawei. Dotąd do portfolio sklepu z aplikacjami trafiły już aplikacje mBank oraz PKO BP. "Cieszymy się, że do AppGallery dołączył bank, którego oferta dedykowana jest przedsiębiorstwom, także tym najmniejszym. To otwiera nam nowe możliwości promocji naszego ekosystemu usług mobilnych i produktów na nim opartych" - mówi Witold Walczak, dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska.

Aplikacja Idea Banku w Huawei AppGallery jest na razie dostępna dla urządzeń Huawei korzystających z Google Mobile Services. Kolejnym etapem będzie jej pełna integracja z Huawei Mobile Services, dzięki czemu aplikacja stanie się dostępna dla użytkowników najnowszych urządzeń w portfolio marki, takich jak smartfony z serii P40, nowe telefony z serii Y – Y6p i Y5p, smartfony z serii Mate 30, a także innowacyjny, składany smartfon Mate Xs. O HMS oparte są także najnowsze tablety Huawei – MatePad Pro i MatePad T8. Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. W ofercie banku dostępne są m.in. konta firmowe, nowoczesna bankowość dla firm – Idea Cloud, dostęp do szybkich kredytów online, lokaty bankowe, karty debetowe, terminale płatnicze, kasoterminal, atrakcyjny leasing i wiele form faktoringu.

Idea Bank to trzeci po mBanku i PKO BP gracz sektora bankowego dołączający do sklepu Huawei AppGallery, w którym w tej chwili znajduje się już ponad 900 polskich aplikacji (a w skali globalnej – prawie 33 tysiące aplikacji, nie licząc rynku chińskiego). Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 390 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład w której wchodzą też takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei. "Zdecydowaliśmy się na udostępnienie aplikacji mobilnej Idea Bank w sklepie AppGallery, ponieważ urządzenia Huawei cieszą się w Polsce dużą popularnością. Użytkownicy tej marki to już dzisiaj liczna grupa korzystająca z naszej bankowej aplikacji. Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom wygodnego i bezpiecznego dostępu do cyfrowych rozwiązań. Zależy nam na tym, aby mogli mobilnie bankować niezależnie od tego, jakiej marki urządzenia mają w kieszeni" – mówi Piotr Ćwiertnia, Dyrektor Biura Bankowości Internetowej w Idea Banku.

Źródło: Huawei