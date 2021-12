ID-COOLING IS-40X v2 - Niskoprofilowe chłodzenie procesora dla jednostek z rodziny Intel Alder Lake-S o TDP do 100 W

Procesory Intel Alder Lake-S przyniosły nam skok wydajności i obsługę nowych standardów takich jak moduły DDR5 czy interfejs PCI Express 5.0. Jednak jak to zwykle bywa w przypadku Niebieskich wymusiły również zmianę płyty głównej. Tym jednak razem gniazdo Intel LGA 1700 ma nieco inne wymiary, a więc stare zestawy montażowe dla układów chłodzenia nie nadają się do nowych komputerów. Jeden z producentów postanowił więc odświeżyć swój cooler. Mowa o ID-COOLING i modelu IS-40X, który doczekał się poprawionej wersji. Tym samym chłodzenie nadaje się teraz idealnie do małych komputerów z Intel Alder Lake-S, acz nie zabrakło też wsparcia dla procesorów AMD Ryzen. O ile tylko TDP nie przekracza 100 W.

Chłodzenie ID-COOLING IS-40X v2 pojawiło się już w pierwszych zagranicznych sklepach z ceną wynoszącą nieco ponad 140 złotych.

ID-COOLING IS-40X v2 to chłodzenie o wymiarach 45 x 101 x 94 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów oraz wadze 400 gramów, licząc wraz z wentylatorem. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem oraz czterema 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi, które mają bezpośredni kontakt z IHS procesora. Całość została pomalowana na czarno. Zastosowany wentylator to jednostka 92-milimetrowa o grubości 15 milimetrów, która wyposażona jest w łożysko hydrauliczne i jedenaście łopatek. Zakres pracy to od 800 do 2000 RPM przy wydajności do 46 CFM, ciśnieniu do 3,28 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 35,2 dB(A).

Układ chłodzenia ID-COOLING IS-40X v2 kompatybilny jest z procesorami korzystającymi z gniazda Intel LGA 1700, 1200, 1151, 1150, 1155, 1156 oraz AMD AM4. Producent twierdzi, że obsługiwane są jednostki z TDP do 100 W. W zestawie prócz coolera i elementów montażowych dostajemy niewielką strzykawkę z pastą termoprzewodzącą. Chłodzenie pojawiło się już w pierwszych zagranicznych sklepach z ceną wynoszącą 35 dolarów, czyli nieco ponad 140 złotych.

Źródło: ID-COOLING