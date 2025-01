Humble Choice z bardzo atrakcyjnymi grami na lipiec. Wśród nich A Plague Tale: Requiem oraz polski Ghostrunner 2

Humble Bundle jest znane nie tylko z oferowania tanich pakietów gier, których zakup wspiera częściowo organizacje charytatywne, ale także z abonamentu Humble Choice. W jego ramach gracze każdego miesiąca otrzymują dobrej jakości produkcje, a subskrypcję można oczywiście w każdej chwili wstrzymać, zachowując dostęp do gier. Lipcowa oferta Humble Choice prezentuje się nad wyraz ciekawie. Na graczy czekają między innymi A Plague Tale: Requiem i Ghostrunner 2.

Lipcowa oferta Humble Choice przedstawia się nad wyraz interesująco. Za stosunkowo niewielką kwotę, gracze mogą otrzymać osiem gier, spośród których dwie są dosyć dobrze rozpoznawalne.

Cechą charakterystyczną Humble Choice jest niezmienna cena. Niezależnie od oferowanych gier wynosi ona zawsze 9,99 euro. Za tę niezbyt wygórowaną kwotę gracze otrzymują zwykle osiem produkcji, z czego zazwyczaj jeden lub dwa tytuły są dobrze znane. Podobnie jest w lipcu. Sztandarową pozycją na ten miesiąc jest A Plague Tale: Requiem. To przygodowa gra akcji z października 2022 roku, która stanowi kontynuację równie udanego A Plague Tale: Innocence. Cena gry do tej pory nie spadła nigdy w oficjalnych kanałach dystrybucji poniżej poziomu 51 zł. Polskich graczy bardziej zainteresuje jednak zapewne druga z oferowanych pozycji. Jest to Ghostrunner 2 od rodzimego studia One More Level. Gra rozwija formułę znaną z pierwszej części. Mamy zatem tutaj do czynienia z grą akcji obserwowaną z perspektywy pierwszej osoby, która stawia na walkę przy użyciu katany i szybkie przemieszczanie się po mapie. Ghostrunner 2 nie był nigdy dostępny w cenie niższej niż 37 zł.

Pozostałe sześć gier z lipcowej oferty Humble Choice jest mniej znane. Najciekawszy z nich wydaje się RTS Starship Troopers: Terran Command z 2022 roku. Strategia bazuje na kultowym wśród niektórych miłośników science-fiction uniwersum filmowym "Żołnierze kosmosu". Choć produkcja nie odniosła dużego sukcesu, to gracze bardzo ją chwalą. Warto zwrócić na nią uwagę także dlatego, że nowych RTS-ów jest w branży, jak na lekarstwo. Gra nigdy nie była do tej pory dostępna taniej niż za 47 zł. Sporo osób sięgnie także z pewnością po wydany w zeszłym roku boomer shooter Hyperviolent, którego najkorzystniejsza cena historyczna oscylowała do tej pory w okolicach 31 zł. Nie ma wątpliwości zatem, że lipcowe Humble Choice jest opłacalnym zakupem, a trzeba pamiętać, że za wspomniane 9,99 euro (czyli aktualnie około 43 zł) otrzymujemy jeszcze trzy inne gry. Wszystkie oferowane klucze przeznaczone są na platformę Steam. Po ich odebraniu zachowujemy dostęp do gier niezależnie od tego, czy opłacamy dalej abonament. Część przychodów ze sprzedaży Humble Choice wesprze organizację charytatywną Covenant House. Z pełną listą dostępnych pozycji można zapoznać się poniżej:

A Plague Tale: Requiem,

Ghostrunner 2,

Starship Troopers: Terran Command,

Sticky Business,

Zoeti,

Figment 2: Creed Valley,

Heretic’s Fork,

Hyperviolent.

