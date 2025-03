Huawei Pura X debiutuje w Chinach. Unikalny składany smartfon, który zaskakuje swoją konstrukcją. System HarmonyOS i Wi-Fi 7

Aktualnie składane smartfony dzielą się na dwie kategorie: bardziej poręczne, które po rozłożeniu dają nam dostęp do nieco wydłużonego ekranu oraz te, które mogą zmienić się w mniejszy tablet. Huawei połączył te dwa światy w jeden, wprowadzając na chiński rynek model Pura X. Mamy do czynienia ze smartfonem, którego ekran OLED po rozłożeniu ma proporcje 16:10. Nie zabrakło całkiem dobrego zaplecza fotograficznego i pojemnego (jak na składany smartfon) akumulatora.

Marka Huawei wprowadziła na chiński rynek nowego składanego smartfona, który wyróżnia się spośród swojego segmentu. Jego konstrukcja sprawia, że po jej rozłożeniu możemy korzystać z ekranu o proporcjach 16:10.

Trzeba przyznać, że Huawei Pura X pod względem swojej konstrukcji wydaje się naprawdę całkiem przemyślany. Do tej pory na rynku nie pojawił się składany smartfon, który korzystałby ze swoich możliwości właśnie w taki sposób. Mniejszy ekran na froncie to 3,5-calowy panel OLED o zmiennym odświeżaniu - podobnie jest w przypadku 6,3-calowego ekranu wewnętrznego, który może się pochwalić wysoką jasnością szczytową. Nie zabrakło niemal wszystkich nowszych modułów łączności bezprzewodowej (z małym wyjątkiem, jeśli chodzi o Bluetooth 5.2), spośród których można wymienić Wi-Fi 7. Smartfon jest w pewnym stopniu odporny na działanie wody, a na dolnej ramce znajdziemy port USB typu C, który pozwoli nam przesyłać obraz i pliki (OTG).

Huawei Pura X Procesor Brak informacji Układ graficzny Pamięć RAM 12 lub 16 GB Pamięć wbudowana 256, 512 GB lub 1 TB Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, 5G, IrDA

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC SIM 2 x Nano SIM Wyświetlacz wewnętrzny 6,3" LTPO 2.0 OLED, 2120 x 1320 px, 1-120 Hz (16:10)

2500 nitów, HDR Vivid Wyświetlacz zewnętrzny 3,5" LTPO 2.0 OLED, 980 x 980 px, 1-120 Hz Porty, złacza i sloty USB 3.1 Gen 1 typu C (DP 1.2) Norma odporności IPX8 Aparaty z tyłu 8 MP (f/2.4, 80 mm, PDAF, OIS, 3,5x zoom optyczny)

50 MP (f/1.6, 23 mm, PDAF, OIS)

40 MP (f/2.2, 13 mm, AF)

1.5 MP Aparat przedni 10,7 MP (f/2.2) Akumulator 4720 mAh / 66 W Ładowanie Przewodowe: 66 W

Bezprzewodowe: 40 W

Przewodowe zwrotne: 5 W

Bezprzewodowe zwrotne: 7,5 W Wymiary Złożony: 91,7 x 74,3 x 15,1 mm

Rozłożony: 143,2 x 91,7 x 7,15 mm Waga 195,9 g System operacyjny HarmonyOS 5.0.1 Cena 12/256 GB - 7499 juanów

12/512 GB - 7999 juanów

16/512 GB - 8999 juanów

16 GB / 1 TB - 9999 juanów

Huawei od dłuższego czasu zapewnia spore możliwości fotograficzne swoim smartfonom (podobnie jak pokrewna marka HONOR) i model Pura X nie jest tutaj wyjątkiem. W tej nietypowej konstrukcji udało się zmieścić ogniwo o pojemności 4720 mAh, które można naładować z mocą 66 W. Urządzenie działa pod kontrolą autorskiego systemu HarmonyOS. Nowość zapowiada się całkiem dobrze, choć mowa tutaj o chińskiej premierze i nie wiadomo, czy smartfon pojawi się w sprzedaży poza tym regionem. Jeśli jesteśmy zainteresowani tym smartfonem, to pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: Notebookcheck, VMALL, GSMArena