Huawei P40 Pro+ w polskich sklepach. Cena i bonusy w preorderze

Model smartfona Huawei P40 Pro+ pojawił się w "przeciekach" w połowie marca i został nazwany roboczo jako Huawei P40 Pro Premium Edition. Już pod koniec marca, gdy smartfon został zaprezentowany wraz z podstawowymi (ale wciąż szalenie wydajnymi) modelami P40 i P40 Pro, było wiadomo, że P40 Pro+ będzie wydajną bestią, zwłaszcza fotograficzną. Model z plusem różnić będzie się mianowicie od swoich poprzedników przede wszystkim aparatami (zastaniemy tu aż pięć jednostek głównych), a także odpornymi pleckami pokrytymi ceramiką. Model P40 Pro+ wyróżnia się na tle pozostałych smartfonów z serii chociażby konstrukcją teleobiektywu SuperZoom Array, który przyjmuje więcej światła o różnych długościach fal. Dzięki temu, za pomocą smartfona można wykonać zdjęcie z 10-krotnym zoomem optycznym i nawet 100-krotnym zoomem cyfrowym.

Smartfon Huawei P40 Pro+ trafia do polskich sklepów. W przedsprzedaży, która potrwa od 15 do 30 czerwca, będziemy mogli nabyć najnowszego, fotograficznego flagowca w pakiecie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2e oraz ze słuchawkami Huawei Freebuds 3.

Przedni aparat w smartfonie P40 Pro+ (tak samo jak w P40 Pro) został wyposażony w 32 MP matrycę fotograficzną oraz obiektyw IR do wykrywania głębi. Dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji i dedykowanej aplikacji Huawei MeeTime, przedni aparat fotograficzny ma zapewnić wysoką jakość rozmowy video (1080p Full HD) nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Algorytmy AI wspierają pracę aparatu fotograficznego m.in. poprzez przestrzenną redukcję szumów z filtrowaniem 3D, a także oferują zakrojone możliwości edycji zdjęć. Dodatkowo stabilizacja optyczna OIS w aparacie oraz stabilizacja obrazu wspierana przez sztuczną inteligencję (AIS), ma minimalizować zakłócenia wywołane przez drgania ręki podczas wykonywania zdjęć, a także podczas rejestrowania wideo w jakości 4K/60 fps.

Wszystkie smartfony flagowej serii Huawei P40 umożliwiają wspomnianą zaawansowaną edycję zdjęć, wspieraną przez algorytmy sztucznej inteligencji. W przypadku wykonywania serii zdjęć w minimalnych odstępach czasowych, na przykład podczas próby uchwycenia dynamicznego występu artystycznego, funkcja Golden Snap - AI Best Moments automatycznie wybiera najkorzystniejsze zdjęcia w oparciu m.in. o mimikę twarzy oraz postawę fotografowanej osoby. Algorytmy AI umożliwiają również usuwanie z dalszego planu fotografii niechcianych obiektów. Smartfon zbiera informacje o zdjęciach 1,7 sekundy przed i po zamknięciu migawki. Następnie zdjęcia są porównywane i przetwarzane w celu łatwego wykreślenia przypadkowych obiektów, na przykład przechodniów. Gwoli ścisłości - główny moduł fotograficzny składa się z jednostek 50 + 40 + 8 + 8 MP, a szczegółowe dane ich dotyczące, znajdują się na poniższym screenie.

Ale wystarczy już o stronie fotograficznej urządzenia plusem, choć jest to niezaprzeczalnie jeden z większych jego atutów. Co więc można powiedzieć o pozostałych punktach specyfikacji? Model P40 Pro+, znów identycznie jak P40 Pro, został wyposażony w baterię o pojemności 4200 mAh. Zapewnia to użytkowanie telefonu w standardowych warunkach od 1,5 do 2 dni. Telefony można też bardzo szybko naładować dzięki technologii Huawei SuperCharge 40 W. Huawei P40 Pro+ obsługuje też funkcję szybkiego ładowania bezprzewodowego o wartości 30 W (model P40 Pro – 27 W), a dzięki funkcji ładowania zwrotnego może służyć za przenośny, bezprzewodowy powerbank. Na stanie nie zabranie funkcji NFC, standardu odporności IP68 oraz Androida 10 pracującego w środowisku Huawei Mobile Services. Całość napędzana jest ośmiordzeniowym układem Kirin 990 5G oraz 8 GB pamięci RAM.

Huawei P40 Pro+ Wyświetlacz zakrzywiony 6,58", OLED, 1200 x 2640 pikseli, 90 Hz, 19.8:9, 441 PPI Procesor Ośmiordzeniowy Kirin 990 5G

2 x Cortex-A76@2,86 Ghz

2 x Cortex-A76@2,36 Ghz

4 x Cortex-A55@1,95 Ghz GPU Szesnastordzeniowy Mali-G76 Pamięć RAM 8 GB Pamięć operacyjna 512 GB (NM SD Card do 256 GB) Bateria 4200 mAh

ładowanie SuperCharge 40 W

ładowanie bezprzewodowe 30 W

ładowanie zwrotne Aparat główny - 50 MP Ultra Vision Camera, szerokokątna, f/1.9, OIS

- 40 MP Cine Camera, ultraszerokokątna, f/1.8

- 8 MP SuperZoom Camera, 10X zoom optyczny, f/4.4, OIS

- 8 MP Telephoto Camera, 3X zoom optyczny, f/2.4, OIS

- TOF 3D (głębi) Aparat przedni 32 MP, f/2.2 (aparat główny + czujnik głębi), czujnik podczerwieni System operacyjny Android 10 (Android Open Source Project, bez Google Mobile Services),

nakładka EMUI 10.1 Wymiary 158,2 x 72,6 x 8,95 mm Waga 203 g Kolory Ceramic Black, Ceramic White Inne - Standard IP68

- NFC

- Czytnik linii papilarnych w ekranie, 30% szybszy niż wcześniej

- Face Unlock Cena 5999 złotych

Przedsprzedaż flagowego smartfona Huawei P40 Pro+ startuje już teraz (15 czerwca) i potrwa do końca tego miesiąca. W tym czasie mamy szansę nabyć konstrukcję w cenie 5999 złotych, a przy okazji za 1 zł odebrać smartwatch Huawei Watch GT 2e (o wartości ok. 669 zł) oraz słuchawki bezprzewodowe Huawei Freebuds 3 (o wartości ok. 499 zł). W tym samym czasie będziemy mogli nabyć także dotychczasowe modele - P40 i P40 Pro, również ze wspomnianymi bonusami.

Źródło: Huawei, PurePC